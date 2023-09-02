Dodi Al Fayed’in babası Mohamed Al Fayed 94 yaşında yaşamını yitirdi

Mısırlı milyoner iş insanı Mohamed Al Fayed, oğlu Dodi'nin Prenses Diana ile ölümünden 26 yıl sonra dün 94 yaşında hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Londra’nın ünlü mağazası Harrods’un ve Fulham futbol kulübünün eski sahibi Mısırlı milyoner iş insanı Mohamed Al Fayed, dün 94 yaşında yaşamını yitirdi. Al Fayedin oğlu Dodi Al Fayed, 31 Ağustos 1997’de Prenses Diana ile Fransa’da trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

Fulham futbol kulübü dün yaptıkları açıklamada Fulham’daki herkes, eski sahibimiz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mohamed Al Fayed’in ölümünü öğrendiğinde inanılmaz derecede üzüldü. Kulübümüz için yaptıklarından dolayı Mohamed’e şükran borçluyuz ve bu kasvetli zamanda düşüncelerimiz artık onun ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte ifadelerine yer verdi.

Prenses Diana ve oğlu Dodi’nin ölümünden sonra ikilinin ölümüne neden olan trafik kazasının İngiliz İstihbarat Servisi tarafından düzenlendiğini ileri süren Al Fayed’in serveti, Kasım 2022’de 1.9 milyar dolardı.

İskenderiye’de 20 Ocak 1929’da dünyaya gelen Al Fayed iş hayatına Mısır’da atılmış, daha sonra Suudi Arabistanlı milyoner Adnan Kaşıkçı’nın kız kardeşi Semira Kaşıkçı ile evlenmişti. Al Fayed’in oğlu Dodi, 1981 yılında Ateş Arabaları adlı filmin yapımcısı olmuş ve film 4 Oscar ödülü kazanmıştı. (DHA)

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