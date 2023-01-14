Doğalgaz boru hattında korkutan patlama

Litvanya'dan Letonya'ya doğal gaz taşıyan boru hattında şiddetli patlama meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Litvanya’nın Pasvalys bölgesinde bulunan ve Letonya’ya doğal gaztaşıyan ana boru hattında patlama yaşandığı bildirildi.

Baltık Haber Ajansına (BNS) göre, doğalgaz boru hattındaki patlama sebebiyle 50 metre yüksekliğinde alevler oluştu. Patlama dolayısıyla bölgede çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibinin çalıştığı aktarıldı.

Söz konusu boru hattının Litvanya’nın kuzey kesimine ve Letonya’ya doğalgaz taşıdığı kaydedildi.

Letonya’nın İklim ve Enerji Bakanı Raimonds Cudars, Letonya’daki doğalgaz arzında herhangi bir sorun yaşanmadığını bildirdi. Cudars, sorunun çözülmesinin birkaç hafta süreceğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını anlatarak, ilk bilgilere göre teknik bir kazanın gerçekleştiği bilgisini paylaştı. (AA)