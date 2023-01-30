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Doğum günü katliamı! Ölü ve yaralılar var

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Port Elizabeth kentinde doğum günü partisi düzenleyenlere yönelik silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti.

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Doğum günü katliamı! Ölü ve yaralılar var

Doğu Cape Pollis Departmanından yapılan açıklamada, kimliği belirsiz iki silahlı saldırganın, pazar günü saat 17.00 sularında Port Elizabeth şehrinin KwaZakhele bölgesinde doğum günü kutlaması gerçekleştirilen bir eve silahlı saldırı düzenlediği belirtildi.

8 ÖLÜ, 3 YARALI

Açıklamada, saldırıda 8 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. (AA)

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