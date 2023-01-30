Doğum günü partisi kana bulandı: 8 ölü

Güney Afrika’da bir doğum günü partisi korkunç bir saldırıyla kana bulandı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güney Afrika'nın Doğu Cape bölgesinde bir doğum günü partisine düzenlenen silahlı saldırı ülkeyi ayağa kaldırdı.

Silahlı iki kişinin partiye katılanlara kurşun yağdırarak 8 kişiyi öldürdüğü, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis, dün akşamüstü bir evde yaşanan olay sonrası kaçan saldırganları arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Doğum gününü kutlayan kişinin de ölenler arasında olduğunu kaydeden yetkililer, saldırının nedenini araştırdıklarını duyurdu.

Güney Afrika son dönemde art arda yaşanan silahlı saldırılarla sarsılıyor. Temmuzda da bir kişinin etrafa rastgele ateş açtığı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti. Cinayet oranlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Güney Afrika'da her yıl yaklaşık 20 bin kişi öldürülüyor.

İlginizi Çekebilir ABD vahşi batıya geri döndü: 24 günde 38 toplu katliam yaşandı