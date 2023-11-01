Dolandırıcılığın böylesi: Türkiye detayıyla kandırmışlar

Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Nepal’de yaşanan bir dolandırıcılık olayı uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Son yıllarda büyük bir ekonomik kriz içerisindeki ülkeyi ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ziyaretinden önce yakayı ele veren dolandırıcılar şaşkınlık yarattı. Yerel medyada yer alan haberlerde bir kadının onlarca insanı yaklaşık 850 bin TL’ye denk gelen 2.5 milyon rupe dolandırdığı belirtildi.

İsmi Suruchi Bhujel olarak açıklanan kadının 90 kişiyi Guterres’in imzasıyla kendisine para vermeye ikna ettiği tespit edildi. Nepal polisi, gelen şikayetler üzerine inceleme başlatarak kadını gözaltına aldı.

TÜRKİYE’DE İŞ VAADİYLE KANDIRMIŞLAR

Kadının Guterres’in imzasını taklit ederek dolandırdığı insanlara Birleşmiş Milletler’in Türkiye’de Şubat ayında yaşanan deprem felaketi için kampanya başlattığını söylediği ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler’in deprem bölgelerinde yeniden ev yapma projesi olduğunu söyleyen ve para isteyen kadının 90 kişiyi ikna ettiği de kayıtlara geçti.

Dolandırılanlar, Guterres’in imzasının kullanıldığını ve Türkiye’de Bhujel ve ortakları tarafından düzenlenen sahte istihdam fırsatları vaat edildiğini belirterek aldatmacayı detaylandırdı.

Bhujel ile birlikte dolandırıcılık yapan eşi Binod Shrestha ve kardeşi Sujan Bhujel’in kayıplara karıştığı belirtildi. Nepal medyası Bhujel’in 7 yıl hapis yatabileceğini duyurdu.

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