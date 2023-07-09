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Donetsk’te roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Savaşın devam ettiği Rusya-Ukrayna hattında, roket saldırısı meydana geldi.

Sozcu.com.tr
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Donetsk’te roketli saldırı: Ölü ve yaralılar var

Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Lyman kentinde roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Lyman kentindeki saldırının çoklu roketatar sistemleriyle düzenlendiği, bir evin ve matbaanın hasar gördüğü, 3 arabanın da yandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrası üç ayrı bölgede çıkan yangınların söndürüldüğü aktarıldı.

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