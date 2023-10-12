Dört kardeş suç ortağı oldu, taksi şoförünü öldürdü, cinayetin nedeni ise…

İsveç'te yaşanan cinayetin perde arkası şoke etti. Yaşları 16 ila 18 arasında değişen dört kardeş bir taksi şoförünü öldürmekle suçlanıyor. Cinayetin nedeni ise kardeşlerinin intikamını almakmış...

Sozcu.com.tr

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İsveç’te yaşanan ve tüm dünya basınına yansıyan cinayet haberi ülkenin gündeminden düşmüyor.

İsveçli kız ve erkek kardeşler, 26 yaşındaki taksi şoförünü iple boğarak öldürdü. Yaşları 16 ile 18 arasında değişen kardeşlerin cinayeti intikam almak için işledikleri ortaya çıktı.

İddiaya göre kardeşlerden 16 yaşında olan, taksi şoförüne mesaj atarak, mart ayında İsveç’in güneydoğusunda, Stockholm’e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Hjälstavikens doğa koruma alanı yakınındaki bir otoparkta kendisiyle bir şişe votka içmesi için buluşmasını istedi.

İsveç gazetesi Fria Tider’in haberine göre, ikili buluştuktan sonra dört kardeşin, yanlarında getirdikleri iple adamı boğarak astıkları iddia edildi.

Taksi şoförünü bulmak için birkaç arama ekibi gönderildi; taksi şoförü, arabasının yakınındaki bir kar yığınında birkaç hafta sonra bulundu. Yerel polis, sanıkların DNA’sını hem öldürülen adamın arabasında hem de onu asmak için kullanılan ipte bulduğunu söyledi.

Ayrıca kurbanın banka hesaplarından kendi hesaplarına para aktardıkları da ortaya çıktı.

İsveç basınında yer alan habere göre, cinayetin nedeni ise 16 yaşındaki kız kardeşlerinin intikamını almak. Savcılar, söz konusu kız kardeşin Şubat 2022’de sürücünün kendisine tecavüz ettiğini iddia ederek şikayetçi oluyor, ancak olay takip edilmiyor.

Uppsala polisinin soruşturma şefi Andreas Pallinder da düzenlediği basın toplantısında, polis teşkilatının kadının tecavüz raporunu ciddiye alması gerektiğini itiraf etti: “Teorik olarak bir cinayeti önleyebilirdik.”

Kardeşlerin birkaç kişiye bir tecavüzcüyü öldüreceklerini söyledikleri de bildirildi.

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