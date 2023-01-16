Döviz sıkıntısı yaşayan Pakistan’da binlerce konteyner limanda kaldı

Ekonomisi zor bir dönemden geçen Pakistan’da binlerce konteyner, döviz kıtlığı nedeniyle Karaçi Limanında bekletiliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

The News gazetesindeki habere göre, ham madde, tıbbi ekipman ve çeşitli gıda ürünlerinin bulunduğu binlerce konteyner, döviz kıtlığı sebebiyle Karaçi Limanında mahsur kaldı.

Bankaların ithalatçılara teminat mektubu vermeyi reddetmesi sebebiyle limandaki konteynerler ülkeye alınamıyor.

Tüm Pakistan Gümrük Çalışanları Birliği Başkanı Makbul Ahmed Malik, Karaçi Limanında yaptığı açıklamada, “Dolar kıtlığı sebebiyle limanda mahsur kalan binlerce konteyner var. Limandaki operasyonlar yüzde 50 azaldı.” dedi.

Ödeme garantisi isteyen mal sahipleri sebebiyle binlerce konteyner limanda bekletiliyor.

Tüm Pakistan Gümrük Çalışanları Birliği yetkililerinden Abdul Macid ise “Son 40 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle kötü bir zamanla karşılaşmadım.” ifadesini kullandı.

Pakistan Merkez Bankasının döviz rezervleri geçen hafta 4,3 milyar dolara kadar düştü.

Uzmanlar, ülkenin elinde yaklaşık bir aylık ithalatı karşılayabilecek döviz bulunduğunu belirtiyor.

Siyasi krizler, rupinin dolar karşısında değer kaybetmesi ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı ülkenin ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

IMF İLE GÖRÜŞMELERDE HENÜZ İLERLEME SAĞLANAMADI

İslamabad yönetimi, eylülden bu yana Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bu ülkeye yönelik krediyi serbest bırakmasını bekliyor.

Bununla birlikte IMF, Pakistan'dan petrol ürünleri ve elektrik üzerindeki sübvansiyonların kaldırılmasını istiyor.

IMF ile Pakistan arasındaki görüşmelerde bu sebeple ilerleme sağlanamadı.

– Bu mali yılda 30 milyar dolar borç ödenmesi gerekiyor

Geçen hafta yaşanan bazı gelişmeler Pakistan’ın elini biraz rahatlattı. Ancak İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.

Geçen hafta Cenevre'de Pakistan'daki sel felaketi sebebiyle ülkenin yeniden inşasına destek olmak kaydıyla düzenlenen konferansta 10 milyar dolar destek toplanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan’ın 2 milyar dolarlık borcunu ertelemiş, 1 milyar dolar ek yardım açıklamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 10 Ocak'ta ülkesinin Pakistan Merkez Bankasındaki mevduatını 3 milyar dolardan 5 milyar dolara artırılması konusunda araştırma yapılması talimatı vermişti.

Veliaht Prens ayrıca, Suudi Arabistan’ın Pakistan’daki yatırımlarını 10 milyar dolara çıkarması konusunda da çalışma yapılmasını istemişti. (AA)