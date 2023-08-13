Drone ile posta hizmeti başladı: Uzak adalara küçük paket gönderiyorlar

Son yılların en önemli teknolojik atılımlarından biri olan insansız hava araçları (drone), gündelik hayatı rahatlatacak bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Kraliyet Posta Servisi'nin ilk drone posta dağıtım hizmeti, ülkenin uzak adası Orkney'de başladı.

Orkney Adaları uzak bir bölgede de olsa İngiltere'nin geri kalanında olduğu gibi burada da haftanın altı günü posta dağıtılıyor. Yeni yöntemle mektuplar ve küçük paketler adalara feribotla ulaştığından bir gün daha erken ulaşabilecek.



Özellikle Graemsay ve Hoy adalarındaki mektup ve paketler yolcu feribotlarıyla taşınıyordu. Şimdi ise adaların 300 kadar sakinine ulaştırmak üzere altı kiloya kadar dokuz kutu, drone'a bağlanarak doğrudan uçacak. İlk aşamada 3 ay sürecek uygulamanın bir de bonusu var.

Drone operatörleri Cuma akşamları adaya kızarmış balık ve patates kızartması servis etmeyi planlıyor.