DSÖ: Deprem bölgelerine yardım acilen hızlanmalı

Birleşmiş Milletler, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bini geçebileceğini bildirirken, özellikle Suriye’ye yapılan yardımların yetersizliği tartışma yaratıyor. Suriye'nin kuzeyinde can kaybı 4300'ü, yaralı sayısı 7600'ü aştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası felaketin boyutunun çok büyük olduğunu ve yardımların acilen hızlandırılması gerektiğini bildirdi.

DSÖ Direktörü Dr. Michael Ryan, Türkiye'nin deprem sonrası arama kurtarma alanından daha fazla tecrübeye sahip olduğunu, ancak Suriye'de sürecin çok yavaş ilerlediğini kaydetti. İki ülkeyi karşılaştırmanın yanıltıcı olacağını, depremin yıkıcı etkisinin nüfus yoğunluğuna da bağlı olduğunu kaydeden Ryan, “Şurası açık ki bu, herkesin boyunu aşan bir felaket oldu” dedi.

‘TÜRKİYE SINIRI HEMEN AÇILSIN’

Can kaybının 4300’ü, yaralı sayısının 7600’ü geçtiği Suriye'de yardımların yetersizliği nedeniyle tepkiler giderek büyüyor. Depremler Suriye'de hem hükümetin hem de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde yıkıma yol açtı. Türkiye sınırından geçen BM yardımı ancak perşembe günü Suriye'ye ulaşabildi.

BM, 2014 yılından bu yana ancak Güvenlik Konseyi’nin izni ile Türkiye üzerinden Suriye’nin kuzeyindeki milyonlarca insana yardım gönderebiliyordu. Şu anda Türkiye-Suriye sınırında yalnızca bir sınır kapısı yardım için kullanılabiliyor.

Muhaliflerin bulunduğu bölgeye yardımları engellemekle suçlanan Şam hükümeti, Batı'nın yıllardır uyguladığı yaptırımlar sonucu ekipman yetersizliği nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediğini belirtiyor.

DSÖ, Suriye'nin deprem bölgelerinde dondurucu soğuklar ve kolera salgınıyla da baş etmeye çalıştığına dikkat çekiyor. DSÖ bölge direktörü Dr. Rick Brennan, Halep ve Lazkiye'de yaklaşık 350 bin kişinin evsiz kaldığını, birçok kişinin camilerde ve okullarda barındığını aktardı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NE ÇAĞRI

Şu anda Türkiye’de olan ve Suriye’yi de ziyaret etmesi beklenen BM insani yardım sorumlusu Martin Griffiths, uluslararası yardımların gecikmesi nedeniyle Suriyelilerin kendilerini terk edilmiş hissettiğini, Türkiye sınırının yardım geçişi için bir an önce açılması gerektiğini kaydetti. Griffiths, yardımların iki sınır kapısından daha ulaştırılmasına izin vermesi için BM Güvenlik Konseyi’ne talepte bulunacağını söyledi.

Suriye'ye yaptırımları deprem sonrası hafifleten ABD, Suriye’nin kuzeyine Türkiye üzerinden daha fazla yardım yollanmasına izin vermesi için BM Güvenlik Konseyi’ne “derhal oylama yapması” çağrısında bulundu.

Reuters’a konuşan ABD’nin BM Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, “Şu anda, her saat önemli. Depremden etkilenen bölgelerdeki insanlar bizim vereceğimiz yardıma ihtiyaç duyuyor” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Perşembe günü daha fazla erişim çağrısında bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir Suriye'den yeni göç dalgası mı geliyor? Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı

İlginizi Çekebilir Kahramanmaraş depreminde yıkılan Suriye'de son durum: Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor