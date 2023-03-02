DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: İnsanlık nerede?

Suriye'nin kuzeybatısında İdlib ilini ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uluslararası toplumu "Suriye halkının yaşadığı dramı unuttuğu" gerekçesiyle eleştirerek, "İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

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Suriye’de, Türkiye merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret eden Ghebreyesus, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, “Uluslararası toplum Suriye’yi unuttu. Durum içler acısı. 12 yıldır devam eden savaş, ekonomik çöküş, Covid-19, kuraklık ve şimdi de deprem. Suriye halkının nasıl bir dehşet içinde yaşadığını herkes tahmin edebilir. İnsanlık nerede?” ifadelerini kullandı.

Direktör Ghebreyesus, sosyal medya hesabından tedavi altında olan depremzedeleri ziyaret ettiği anları da paylaştı.

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