DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus, Türkiye’deki deprem bölgesine gidecek

Birleşmiş Milletler'de (BM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ve Suriye'ye etkisi ele alındı. DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Türkiye'deki deprem bölgesini ziyaret edeceği belirtildi.

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BM Cenevre Ofisi’nde Sözcü Michele Zaccheo moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı gerçekleştirildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR), Suriye’deki temsilcisi Sivanka Dhanapala toplantıya çevrim içi olarak katılırken, bölgede çok sayıda artçı sarsıntının olduğunu belirtti.

Suriyelilerin birçoğunun deprem sonrasında yaşadıkları büyük belirsizlik dolayısıyla travma yaşadığını belirten Dhanapala, bu kişilerin Suriye’deki çok sayıda UNHCR evlerinin hasar görmesi sebebiyle dışarıda kaldığını söyledi.

Dhanapala, Suriye’de halihazırda 6,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiğini hatırlatarak deprem sonrası en çok etkilenen ve en savunmasız kesimlere destek olmak için harekete geçtiklerini kaydetti.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Paul Dillon, en çok ihtiyaç duyulan insani yardım malzemesi taşıyan 14 ilave kamyonun depremlerden etkilenen Suriye’nin kuzeyine ulaştığını ve yardımların 1100 aileye verileceğini doğruladı.

Gaziantep’te büyük bir IOM depo kapasitesinin mevcut olduğunu ve bunların Türk yetkililerinin kullanımına da sunulduğunu açıklayan Dillon, bugün Türkiye’den 6 tırlık konvoyun Suriye’nin kuzeyine ulaştığını da kaydetti.

DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET EDECEK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Catharina Boehme, deprem bölgelerinde zamana karşı bir yarış olduğunu kaydederek, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus’un bugün yerel ortaklarla ve depremden etkilenen insanlarla buluşmak üzere Suriye’nin Halep kentine ulaştığını söyledi.

Ghebreyesus’un sağlık hizmetlerinin herkese eşit bir şekilde ulaşması için mücadele edeceğini ifade eden Boehme, AA muhabirinin “DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus bugün Suriye’de depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ediyor. Türkiye’deki depremlerden etkilenen bölgeleri de ziyaret edecek mi?” sorusunu, “Evet bu ziyaret de planlanıyor. Yakın zamanda olacak ancak henüz günü belli değil.” diye yanıtladı.

IFRC’DE TÜRKİYE VE SURİYE İÇİN ULUSLARARASI YARDIM KAMPANYASI

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Tommaso Della Longa, uluslararası topluma Türkiye ve Suriye halkına desteğinin uzun vadeli olması gerektiğin ifade etti.

Longa, IFRC’nin Türkiye ve Suriye’de depremlerle mücadele için 200 milyon İsviçre Frangı değerinde uluslararası acil yardım kampanyası başlattığını da hatırlattı. (AA)

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