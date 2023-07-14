DSÖ’den aspartam açıklaması: Muhtemelen kanserojen

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, aspartam hakkındaki değerlendirmelerini bugün yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) değerlendirmelerinde şeker içermeyen tatlandırıcı aspartamın kansere neden olmasıyla ilgili sınırlı kanıt olduğunu belirtilip insanlar için muhtemelen kanserojen olarak sınıflandırıldığını duyurdu.

IARC yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) oluşturduğu Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA) tarafından şeker içermeyen tatlandırıcı aspartam hakkındaki değerlendirmelerini bugün yayımladı.

IARC, aspartamın insanlarda kansere neden olmasıyla ilgili sınırlı kanıta atıfta bulunarak, insanlar için muhtemelen kanserojen (IARC Grup 2B) olarak sınıflandırdı ve JECFA ise kabul edilebilir günlük tüketimin vücut ağırlığı kilosu başına 40 mg olduğunu teyit etti.

DSÖ aspartamın kullanıldığı ürünlerle ilgili Aspartam, 1980’lerden beri diyet içecekler, sakız, jelatin, dondurma, yoğurt gibi süt ürünleri, kahvaltılık gevrek, diş macunu ve öksürük pastilleri ve çiğnenebilir vitaminler gibi ilaçlar dahil çeşitli yiyecek ve içecek ürünlerinde yaygın olarak kullanılan yapay (kimyasal) bir tatlandırıcıdır açıklamasını yaptı.

“GÜNLÜK 9-14 KUTU ASPARTAMLI MEŞRUBAT”

DSÖ, değerlendirmeleri sonucunda aspartamın yaygın olarak kullanılan dozlarda güvenlik önemli bir endişe konusu olmasa da potansiyel etkilerinin daha fazla araştırılması ve incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

JECFA, aspartamın sınırlı oranda tüketimini güvenli bulduğu belirtilerek “200 veya 300 mg aspartam içeren bir kutu diyet meşrubat baz alındığında 70 kg ağırlığındaki bir yetişkinin, diğer gıda kaynaklarından başka bir alım olmadığı varsayılarak kabul edilebilir günlük alımı aşması için günde 9-14 kutudan fazla tüketmesi gerekir” açıklamasını yaptı.

DSÖ ve IARCın apsartam konusunda araştırmalarına ve incelemelerine devam edeceği ifade edildi.

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