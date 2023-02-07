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DSÖ’nün üst düzey isminden Türkiye’deki deprem ile ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türkiye'yi yasa boğan depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:35 - 07 Şubat 2023 Güncellenme:
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DSÖ’nün üst düzey isminden Türkiye’deki deprem ile ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün bir numarası Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Cenevre’deki genel kurulunda konuşan Ghebryesus, “Özellikle bilginin gelmediği bölgelerden endişeliyiz. Hasar haritası, bizim odağımızı nereye doğrultmamız gerektiğini anlamamızın bir yolu” ifadesini kullandı.

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