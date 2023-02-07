DSÖ’nün üst düzey isminden Türkiye’deki deprem ile ilgili açıklama
Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türkiye'yi yasa boğan depremlerle ilgili açıklama yaptı.
Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nün bir numarası Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamalarda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü’nün Cenevre’deki genel kurulunda konuşan Ghebryesus, “Özellikle bilginin gelmediği bölgelerden endişeliyiz. Hasar haritası, bizim odağımızı nereye doğrultmamız gerektiğini anlamamızın bir yolu” ifadesini kullandı.