Düğün günleri kâbus oldu… Gelin öldü, damat ağır yaralandı

ABD'nin Güney Carolina eyaleti, yaşanan trajik kaza ile sarsıldı. Birbirlerine evlilik yeminlerini ettikten sadece beş saat sonra ölüm, gelin ve damadı ayırdı.

Sozcu.com.tr

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Samantha Hutchinson ve Aric Hutchinson, Güney Carolina’da gerçekleşen düğünlerinden hemen sonra geçirdikleri kaza ile yakınlarını yasa boğdu.

Yetkililer, çiftin düğün resepsiyonundan ayrılırken, sarhoş bir sürücünün kendilerine çarpması sonucunda gelinin hayatını kaybettiğini, damadın ise ağır yaralı olduğunu söyledi.

34 yaşındaki gelin Samantha Hutchinson, saat 22.00 civarında partiden çıkarken son derece mutlu bir şekilde fotoğraflanmıştı. Ancak sarhoş bir sürücü kendisinin ve kocası Aric Hutchinson’ın bulunduğu golf arabasına arkadan çarptı.

Samantha, hayatını kaybederken Aric ve çiftin yakınları Ben Garret ile Brogan Garrett ağır bir şekilde yaralandı.

Damadın annesi GoFundMe sayfası açarak, “Birbirlerine yeminlerini okuduktan beş saat sonra nikâh yüzükleri plastik bir torba içinde bana verildi. Aric hayatının aşkını kaybetti” dedi.

Kazayı ise şu sözlerle anlattı: “Golf arabası 100 metreden fazla fırladı ve birkaç kez yuvarlandı.”

Kadın, oğlu Aric’in beyin hasarı geçirdiğini ve çok sayıda kemiğinin kırıldığını, yüzünün büyük bir kısmının morarmış durumda olduğunu ve durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Haberlere göre çifte eşlik eden Ben Garret’ın da durumu ağır.

Çiftin mutlu gününü kâbusa çeviren arabanın sürücüsü, 25 yaşındaki Jamie Lee Komoroski ise olaydan sonra tutuklandı.

Polis, Komoroski’nin kan sonuçlarının beklemede olduğunu, ancak kazayla ilgili soruşturmanın Komoroski’nin golf arabasına çarptığında saatte yaklaşık 105 km hızla gittiğini belirlediğini söyledi.

Hutchinson’ın annesi tarafından açılan GoFundMe bağış toplama etkinliği, gelinin cenazesi ile damat ve ailesinin tıbbi masraflarını karşılamaya yardımcı olacak.

Samantha’nın Kuzey Carolina, Huntersville merkezli uluslararası bir BT sağlayıcısı olan işvereni XenTegra da gelinin ölüm haberini LinkedIn’de paylaştı ve ekibinin “ayrılmaz bir üyesi” olduğunu belirtti:

“Samantha iş yerine bol miktarda neşe ve kahkaha getirdi. Profesyonel başarılarının ötesinde, Samantha harika bir insandı. Son birkaç ayda ekibimiz, yaklaşan düğünüyle ilgili fotoğrafları paylaştığı için onun heyecanına katılabildi. Samantha’nın gülümsemesini, kahkahasını ve işine, arkadaşlarına ve ailesine olan bağlılığını sonsuza kadar hatırlayacağız.”

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