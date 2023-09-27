Düğün salonunda yangın çıktı: Yüzlerce insan öldü, çok sayıda yaralı var

Bir düğün salonunda çıkan yangın faciaya sebep oldu.

Sozcu.com.tr

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Irak'ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak haber ajansı INA’nın Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Musul'un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yetkililer, düğün esnasında kullanılan havai fişeklerin yangına sebebiyet vermiş olabileceğini belirtti.

Fakat kısa bir süre sonra bölge valiliği İngiliz haber ajansı Reuters’a 113 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Resmi kurumlar da ölü sayısını “en az 100″ olarak düzeltti”

Yangında yaralananların sayısı da önce 150 olarak açıklanırken kısa bir süre sonra yaralı sayısının da 500 olduğu duyuruldu.

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde yaşamını kaybedenler arasında çocuk ve yaşlıların da olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, gelin ve damadın da yangın felaketinde yaşamını yitirdiğini söyledi. Fakat gelin ve damadın akıbeti ile ilgili farklı bir açıklama daha geldi.

GELİN VE DAMADA NE OLDU?

2006 doğumlu Hannin Riyaz isimli gelin ve 1995 doğumlu İvan İşo Gehke’nin yakınları çiftin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Yerel medyaya konuşan görgü tanıklarından Stive Ankawa, “Ben kapıya yakın bir masada oturuyordum. Her şey iki dakika içinde oldu. Gelin ve damat içeri girdiğinde havai fişek patlatıldı, sonra tavan yanlama başladı. Salonun üç kapısı vardı, giriş, arka kapı ve mutfak kapısı. Gelinin gelinliği yandı, bu yüzden öldükleri sanılıyor. Fakat ikisinin de durumu iyi. Kardeşi ile telefonda konuştum, ikisi de kurtulmuş, evlerindeler” bilgisini paylaştı.

Rûdaw muhabiri Naif Ramazan'a konuşan Musul Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Dr. Ahmed Duberdani ise, gelin ve damadın hayatını kaybedenler arasında olduğunu söyledi.

Dr. Duberdani, her ikisinin de cenazesinin Musul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığını bildirdi. İlçedeki durumdan ötürü şu ana kadar da düğün sahiplerine ulaşılamadı.

YANGIN NASIL BAŞLADI?

Yaklaşık 800 kişinin bulunduğu düğün salonundaki yangının havai fişekler nedeniyle çıktığı tahmin ediliyor. Görgü tanıkları, gelin ve damat salona girerken fırlatılan havai fişeklerin yangına sebep olduğunu belirtti.

Kapı tarafındaki tavandan başlayan yangının hızla yayıldığını ve bu sebeple de tavanın kısa bir süre içinde çöktüğü belirtildi. Tavanın çökmesiyle birlikte izdiham yaşandığı da kaydedildi.

Öte yandan düğün salonunun sahibinin kardeşi Jhony Süleyman, yangının havai fişeklerden değil, tavandaki elektrik sisteminden çıktığını söyledi. Süleyman, yeğeni ve ağabeyinin de yangın sırasında orada olduğunu söylerken, ağabeyinden halen haber alamadıklarını ama yeğeninin kurtulduğunu aktardı.

Düğünde meydana gelen yangın büyük panik yarattı.İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari'nin de bölgeye gideceği belirtildi.

Gelin ve damadın dans ettiği esnada çıkan yangın görüntüleri sosyal medyaya da yansıdı. Görüntülerde insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları yer aldı.

FACİANIN SEBEBİ KÖTÜ MALZEME

Yangından kurtulan 34 yaşındaki davetli Imad Yohana, “Bir anda alevlerin yükseldiğini gördük. Biz dışarı kaçmayı başardık fakat bazıları içeride kaldı. Dışarı çıkmayı başaranlar da yaralıydı” dedi. Yangının yerel saatle 22.45 sularında meydana geldiği de belirtildi.

Irak devlet medyası da yapılan soruşturmanın ilk detaylarını paylaştı… Yapılan açıklamada, düğün salonunun inşa malzemelerinin yanmaya müsait olan materyallerden oluştuğu kaydedilirken, “Bu sebeple yangın hızla ilerledi ve bina çöktü” denildi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, sosyal medya platformları üzerinden bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı bu talihsiz olaydan etkilenenlere yardım etmek için bütün gücünü bu bölgeye yönlendirdi” dedi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Saif el-Bedr de, “Bu talihsiz kazadan etkilenenlere yardım etmek için bütün gücümüzü seferber ettik” dedi.

Hıristiyan nüfusunun yoğun olduğu bölge, 2014’ten itibaren IŞİD’in saldırılarına maruz kalmıştı. IŞİD militanları bölgedeki kiliselere saldırırken, terör örgütü 2017’de bölgeden uzaklaştırılmıştı. Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis de 2021 yılının Mart ayında bölgeyi ziyaret e tmişti.

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