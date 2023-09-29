Düğündeki korkunç yangının çıkış anı kamerada

Irak'ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesindeki düğün salonunda 26 Eylül akşamı çıkan yangında 93 kişi yaşamını yitirmiş, 100 kişi yaralanmıştı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde yangının nasıl başladığı ve panik anı görülüyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Irak'ın Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde 26 Eylül akşamı bir düğün sırasında yangın çıktı.

Düğün esnasında kullanılan havai fişeklerin yangına neden olabileceği belirtilirken faciada en az 93 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla davetli de yaralandı.

Yangının nasıl başladığına dair çıkan yeni görüntüler, yaşanan paniği gözler önüne serdi.

YANGIN NASIL BAŞLADI?

Yangından sağ kurtulanlardan Amir Abdu, “Biz salona girdikten kısa bir süre sonra havai fişeklerini getirdiler. Havai fişeği yakar yakmaz tavana fırladı, tavan aniden alev aldı ve tüm salon alev aldı. Kendimizi dışarı zor attık, etraftaki herkes yaralandı. Ben yaralanmadım ama eşim yaralandı. Çoluk çocuk herkes yaralandı” dedi.

Yangından kurtulan 34 yaşındaki davetli Imad Yohana, “Bir anda alevlerin yükseldiğini gördük. Biz dışarı kaçmayı başardık fakat bazıları içeride kaldı. Dışarı çıkmayı başaranlar da yaralıydı” dedi.

SALONUN SAHİBİ TUTUKLANDI

Salonun sahibi 27 Eylül akşamı Erbil'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yangının ardından Kerkük’teki tüm düğün ve eğlence salonlarında denetim gerçekleştirildi.

YARALILARDAN 4'Ü TÜRKİYE'DE

Yangında yaralananlardan 4 kişinin tedavi için Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Yaralılara 2 doktor ile hemşire ve ilk yardım uzmanlarından oluşan 10 kişilik sağlık ekibinin de refakat ettiği belirtildi.

YAS İLAN EDİLDİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de yaşanan olaylardan dolayı ülkede 3 günlük yas ilan etmişti.