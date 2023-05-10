Dünya 14 Mayıs seçimlerini değil, sandıktaki kavgaları konuşuyor

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala dünya kamuoyunun gözü Türkiye'de... Fakat sürece Avrupa'da tamamlanan oy verme işleminde yaşanan kavga ve arbede damga vurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken, Avrupa’da da seçimler tartışılıyor…

Yurtdışında sandıklar kapandıktan sonra Avrupa medyasında yer alan haberlerde birçok ülkede sandık başında yaşanan kavga ve arbede gündem oldu…

Fransa merkezli medya kuruluşu Euronews, “Erdoğan destekçileri Almanya’da Türk seçmeni sindiriyor” başlığı ile duyurduğu haberde, “Seçmen ve siyasetçilerin söylediğine göre sarsıcı seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekçileri Almanya’daki muhalifleri sindirmeye çalıştı” denildi.

CHP’nin Almanya’daki merkezinden yapılan açıklamaya yer verilirken, “Berlin etrafındaki seçmen için otobüs kaldırıldı. Fakat gittiğimizde Erdoğan yanlısı göstericiler binanın önünde bekliyordu. Korna çalarak, AKP’nin seçim şarkılarını çaldılar” denildi.

“BU KABUL EDİLEMEZ”

Yurt dışından gelecek oyların büyük bir etkisinin olacağı belirtilirken, Alman televizyon kanalı ZDF’ye konuşan Kuzey Rhine-Westphalia eyaletinin içişleri bakanı Herbert Reul, “İnsanların fikrini etkilemek ve insanları baskı altında tutmak için için kaba bir girişimde bulunuldu. Bu kabul edilmez” dedi.

Haberde geçen hafta Fransa’daki sandıkların yakınında seçmenler arasında arbede yaşandığı da hatırlatılırken, Euronews’e konuşan ve Litvanya’da oy veren bir seçmen, “Siyasi gerilim burada daha fazla çünkü insanlar ifadelerini daha serbestçe söyleyebiliyor. Türkiye’de eğer siyasi bir şey söylerseniz ya da yaparsanız hapse atılabilirsiniz” dedi.

İlginizi Çekebilir Türkiye seçimleri Hollanda'da kriz çıkardı

İlginizi Çekebilir Hollanda'da oy verme işlemi arbede içinde bitti

İlginizi Çekebilir Fransa karıştı: Erdoğan destekçileri ile karşıtları birbirine girdi, biber gazı sıkıldı