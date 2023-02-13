Dünya basını Türkiye’deki deprem felaketini analiz etti

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times da deprem felaketine “imar affının” yol açtığını aktardı. Gazete, “Depremzedeler ve bina uzmanları kötü yapılmış binaların depremin yıkımının etkisini artırdığını söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019’daki seçim kampanyasında partisinin imar affı yasasını övmüştü” ifadesine yer verdi.

İmar affı ile ilgili olarak New York Times’ın haberinde, “Bu hamle fay hattının üzerinde olan ve depremin meydana gelme ihtimali yüksek olan Türkiye’de riskliydi. Fakat seçmen buna ilgi gösterdi. Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da Erdoğan bu affın 438 binden fazla ev sahibinin sorunlarını çözdüğünü söylemişti. Geçen haftaki yıkıcı depremlerden sonra o bölgeler içinde yaşayanlara mezar olan bina enkazlarıyla kaplı” gözlemi yapıldı.

Gazetede yer alan haberde yıkılan binaların onayının birçok yetkiliden geçtiğine de dikkat çekilirken, “İnşaat sektörü Erdoğan’ın ekonomik gelişme politikasının itici gücüydü. 20 yıllık cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık dönemlerinde çok sayıda yol, köprü, AVM ve ev yaptı. Ülkedeki birçok inşaat firmasının onunla ya da AKP ile yakınlığı bulunuyor” yorumu yapıldı.

THE TIMES: AFAD’IN İÇİ BOŞALTILDI

İngiliz gazetesi The Times da Türkiye’yi sarsan deprem sonrasında kapsamlı bir haber yayınladı. Hannah Lucinda Smith ve Richard Spencer imzalı haberde, “7.8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen artçılar sonrasında umutlar azalıyor. Depremin gerçek boyutu ise ortaya çıkmaya devam ediyor. Resmi verilere göre Türkiye ve Suriye’de yaşamını yitirenlerin sayısı 33 bini geçerken, Birleşmiş Milletler ise bu sayının 50 bini aşabileceğini duyurdu” denildi.

Makalede AFAD’dan da bahsedildi… Haberde, “Türkiye’nin afetle mücadele kurumu AFAD depremin en çok etkilediği yerlerde çok az görüldü. Sivil ve bağımsız arama-kurtarma ekipleri bölgeye gelerek çalışmaları çıplak elleri ve madencilerle bölgedeki inşaat işçilerinin malzemeleriyle yaptılar” yorumu yapıldı.

AFAD ile ilgili ayrı bir paragraf açan The Times, “AFAD eskiden başbakanlığa bağlıydı fakat cumhurbaşkanlığı sistemi ile Erdoğan’ın yönetimine geçti. Diğer devlet kurumlarında olduğu gibi deneyimli üst düzey yetkililer görevden alındı ve bakanların yakınları getirildi. AFAD’ın başındaki İsmail Palakoğlu, Diyanet’ten atandı” ifadesine yer verdi.

Halen bazı mucize haberleri geldiğine dikkat çekilirken, “7 gün oldu ve mucize haberleri gelmeye devam ediyor fakat genelde yaşamını yitirenler çıkarılıyor. Dün Antakya’da İHH ekipleri TV kameralarıyla 5 kişinin hayatta olabileceği ihtimaliyle geldi fakat herkesin yaşamını yitirdiğinin onaylanmasından sonra bölgeden ayrıldı” yorumu yapıldı.