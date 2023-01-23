Dünya bu adamı konuşuyor: 2 trilyon TL’lik Bitcoin’i yanlışlıkla çöpe attı

Son dönemde sıkça gündeme gelen kripto para ve bitcoin meselesinde tartışmalar dinmek bilmiyor... Galler'de yaşayan James Howells'ın harici bellekte tuttuğu yaklaşık 2 trilyon TL'lik bitcoinin akıbeti "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Sozcu.com.tr

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Galler’de yaşayan James Howells, İngiltere’nin gündemine oturdu… 2013 yılında o dönemki sevgilisiyle evini temizleyen bir bazı “yayıntıları” çöpe atan 37 yaşındaki Howells, çöpe attığı şeyler arasında içinde milyonlarca dolar değerinde bitcoin olan bir hard diskin de olduğunu fark edince ise iş işten geçti.

Yanlışlıkla attığı harici bellekteki kripto para cüzdanında üretilen ilk bitcoinlerden 8 bini bulunuyordu. Harici belleği çöpe attığını çok geç fark eden ve son yıllarda yayılan kripto para çılgınlığıyla hard diski bulmaya çalışan Howells İngiliz medyasına konuştu.

Çöpe attığı bitcoinin değerinin o zaman 1 milyon dolar olduğunu fark ettikten sonra bin pişman olan adam İngiliz Sunday Times’a konuştu. Howells, “Şu an pek de koymuyor. Bir dönem bu kripto paranın değeri yarım milyar dolardı. Şu an sadece 130 milyon dolar. O yüzden çok da rahatsız etmiyor. Eğer bu konu üzerinde çok düşünürsem deliririm” ifadesini kullandı.

Hard diski çöplükten çıkarmak için bir ekip kurduğunu fakat şehir konseyinin buna onay vermediğini söylerken, bir bitcoinin bir dönem 69 bin dolar olduğu da hatırlatıldı. Howells bitcoinin değerinin yine yükseleceğini iddia ederken çöpe attığı bitcoinin ise iki yıl içerisinde neredeyse 2 milyar dolara ulaşabileceğini öne sürdü. Fakat Howells’ın parasını alması için içinde cam bir disk olan 7 santimetreye 10 santimetre olan metal bir kutuyu bulması gerekiyor.

Newport’taki çöplükte harici belleğinin olabileceği yeri tahmin eden ve bunun için de bir ekip kurmaya hazır olduğunu söyleyen Howells, Satoshi Nakamoto isimli kişi ya da kişiler tarafından oluşturulan bitcoini ilk duyduğunda, “Güzel bir fikir gibi gelmişti. Olay para kazanmak değil bir finansal sistem yaratmaktı. Bunu indirdim ve 2009 yılının Şubat ayında işlem yapmaya başladım” dedi.

“İLK 5 KİŞİDEN BİRİYDİM”

2009’da henüz bitcoinde madencilik yapmanın yeni başladığını ve bu sayede her birkaç dakikada bir bitcoin kazandığını söyleyen Howells şu anda madencilik süresinin daha da uzun olduğunu ve bir bitcoin kazanmanın çok güç olduğunu da belirtti. Howells, “Ben bitcoin madenciliği yapan ilk 5 kişiden biriydim. Diğeri de Satoshi. Bilgisayarımı yatmadan önce ayarlıyordum ve uyandığımda 400 ile 800 bitcoinim oluyordu” ifadesini kullandı.

Bütün gün bilgisayarını çalıştırdığı gün de şu an değeri 10 milyon dolar olan 600 bitcoin topladığını belirten Howells, Oslo’da yaşayan bir adamın 2013’te bitcoinden kazandığı parayla lüks bir daire aldığını belirtirken harici belleğin bulunamamasından dolayı yaşadığı hayal kırıklığını da dile getirdi.

BITCOINLERİ BAĞIŞLAYACAKMIŞ

Evi toplama ve kullanılmayanları atma fikrinin o dönem birlikte olduğu sevgilisinden geldiğini fakat kendisiyle artık birlikte olmadığını söyleyen Howells, Newport’taki yetkililerin kendisine izin vermesi durumunda kurtarılacak bitcoinlerin yüzde 10’unun yani yaklaşık 13 milyon dolarının kendilerine bağışlanacağını söylediğini de belirtti. Galler’deki Newport’ta yaşayan vatandaşlara da 50 sterlinlik bitcoin vereceğini söyleyen genç girişimci henüz bir yanıt alamadığını da söyledi.

Howells, onay gelmesi durumunda ekibin harici belleği bulmasının minimum 10 milyon sterlin, yani yaklaşık 12 milyon dolar harcayacağını da açıkladı. Üstelik bu araştırmanın ne zaman sonuçlanacağı da bilinmiyor.

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