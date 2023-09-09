Dünya liderleri G20 zirvesinde buluştu

Hindistan'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi başladı. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman gibi çok sayıda lider katılıyor.

Sozcu.com.tr

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Hindistan’ın ev sahipliğinde bu yıl “Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek” temasıyla düzenlenen 18’inci G20 Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, törende zirveye katılan liderleri tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Tek Dünya” temasıyla gerçekleştirilen günün ilk oturumunda yer aldı.

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85’ini ve dünya ticaretinin yüzde 75’ini temsil eden, dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki üç oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak.

RUSYA VE ÇİN LİDERLERİ KATILMADI

Ülke liderlerinin birebir müzakerelerde bulunması için imkan da sunan zirve vesilesiyle katılımcı ülke liderlerinin, başta Ukrayna-Rusya savaşı olmak üzere bölgesel ve küresel meseleleri masaya yatırması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da liderlerle bir araya gelmesi, ayrıca zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükûmet başkanlarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, Arjantin Devlet Başkanı Andres Alberto Fernandez, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer alacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin’i Başbakan Li Çiang, Rusya’yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

G20 dolayısıyla Yeni Delhi’de havadan ve karadan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Zirve için 50 binden fazla polisin görev yaptığı belirtilirken Hindistan Ulusal Güvenlik Muhafızları’nın güvenliği sağlama hususunda polis kuvvetine destek verdiği bildirildi. Zirvenin yapılacağı bölgede birçok cadde, sokak ve iş yeri 11 Eylül’e kadar kapatıldı.

Ayrıca zirve sonuna kadar bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanacak. (AA)

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