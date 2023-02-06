Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye ve dayanışma telefonu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Birçok ülke lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye ve dayanışma mesajlarını iletti.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle birçok ülkeden Türkiye’ye taziye ve dayanışma mesajları verildi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset gibi üst düzey devlet ve hükümet adamları taziye ve dayanışma mesajları paylaştı.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yayımladığı yazılı mesajında, eşi Jill Biden ve kendisinin, Türkiye ve Suriye'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremlerle ilgili derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

ABD yönetiminin NATO müttefiki Türkiye ile yakın bir şekilde çalıştığını belirten Biden, ABD'nin söz konusu depreme hızlı bir şekilde yardım etmesi için gerekli talimatı verdiğini kaydetti.

Biden, üst düzey Amerikalı yetkililerin, gerekli her türlü yardımı koordine etmek için derhal Türk mevkidaşlarına ulaştığını aktararak, “Ekiplerimiz, Türkiye'nin arama ve kurtarma çabalarını desteklemek ve depremde yaralananlar ile yerlerinden edilenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için hızla harekete geçiyor.” dedi.

ABD destekli insani yardım kurumlarının Suriye'deki yıkıma da yanıt verdiğini belirten Biden, “Bugün, kalbimiz ve en derin taziyelerimiz, kıymetli sevdiklerini kaybedenler, yaralananlar, evlerinin ve işyerlerinin yıkıldığına şahit olan herkesin yanında.” ifadesini kullandı.

RUSYA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Rusya Devlet Başkanı Putin, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmede, Rusya’nın Türkiye’ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacağı desteklere ilişkin de bilgi verdi.

KKTC

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı yazılı açıklamada, “Bu zor zamanda Türkiye ve Suriye halklarının acısını paylaşıyorum.” ifadesini kullandı.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye dileklerini sunan Guterres, “Birleşmiş Milletler, afete müdahale çalışmalarını desteklemeye kararlı. Ekiplerimiz ihtiyaçları değerlendirerek yardım sağlamak için sahada bulunuyor.” ifadesine yer verdi.

Guterres, uluslararası toplumu depremden etkilenen binlerce aileye yardım etmeye çağırarak, depremdeki can kayıpları nedeniyle “derin üzüntü” duyduğunu belirtti.

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi, oturumda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suriye’deki depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Körösi, 193 üyeli Genel Kurulda oturum öncesinde üye devletleri bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaya davet etti.

Bunun üzerine Genel Kurul üyeleri, Türkiye ve Suriye’deki depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

YUNANİSTAN

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

İSRAİL

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan Devlet Televizyonu Altın Asır'ın haberine göre, Berdimuhamedov, Erdoğan’a gönderdiği mesajda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtti.

Berdimuhamedov, depremlerde hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

POLONYA

Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’ye desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdiğini belirten Duda, “Yardımlar ve diğer gerekli destekler konusunda müttefiğimiz Türkiye’nin yanındayız.” ifadesini kullandı.

Polonya, Türkiye’ye destek için 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderme kararı aldı.

Polonya haber ajansı PAP’a göre öğleden sonra yola çıkan Polonyalı destek ekipleri Gaziantep’e inecek ve 7 gün boyunca çalışmalara katılacak.

Öte yandan Estonya Başbakanı Kaja Kallas da “Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz Türkiye’ye yardım için hazır. Kurbanların ailelerine ve etkilenen herkese içten başsağlığı diliyoruz.” mesajını paylaştı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah düşüncelerim Türkiye ve Suriye halkıyla, özellikle de mahsur kalanları kurtarmak için yiğitçe çalışan ilk müdahale ekipleriyle. Birleşik Krallık elinden gelen her şekilde yardıma hazırdır.” ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter hesabından mesaj paylaşarak, Türkiye ve Suriye’de trajik can kayıpları yaşandığını belirtti.

Ülkesinin yardıma hazır olduğunu kaydeden Cleverly, “Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve düşüncelerimiz hayatta kalanlarla birlikte.” ifadesini kullandı.

AVUSTURYA

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Türkiye'nin güneydoğusu ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem nedeniyle üzüntüsünü belirterek, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Twitter’dan, Türkiye’nin güneydoğu bölgesinde ve Suriye’nin buraya yakın bölgelerinde meydana gelen yıkıcı depreme ilişkin yürek burkan haberler geldiğini ifade ederek, “Dayanışmamız ve düşüncelerimiz, bu feci trajediden etkilenenlere ve arama kurtarma çalışmalarına katılan herkesle birliktedir.” paylaşımında bulundu.

İTALYA

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da Kahramanmaraş merkezli deprem için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı, “Türkiye’nin güneydoğusunu çok ciddi şekilde vuran ve çok sayıda can kaybına yol açan deprem haberini derin bir üzüntüyle öğrendim ve dikkatle takip ediyorum. Bu yas anında İtalya, dost Türk halkının acısına dayanışma duygularıyla yakındır. Bizim düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle, yaralılarla ve aynı zamanda kurtarma ekiplerine kolaylıklar diliyoruz. Yakınlık ruhuyla Sayın Cumhurbaşkanı, İtalya Cumhuriyeti’nin ve şahsen benim en içten başsağlığı dileklerimi kabul edin.” mesajını paylaştı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da deprem nedeniyle Türkiye'ye yakınlığını belirtirken, “Hayatını kaybedenler ve aileleri için dua ediyoruz. Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler zor durumdakilere yardım ve destek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır.” ifadesini kullandı.

ALMANYA

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Steinmeier paylaşımında, “Yaşanan ölüm ve yıkımın boyutları karşısında derin bir şok yaşıyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum ve umuyorum ki çok daha fazla kişi enkaz altından kurtarılabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz de Twitter’dan yaptığı açıklamada, deprem bölgelerine yardım göndereceklerini bildirdi.

Scholz paylaşımında, “Türkiye-Suriye sınır bölgesinde deprem haberlerini dehşetle takip ediyoruz. Ölü sayısı artmaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte yas tutuyor ve enkaz altında olanlar için endişeleniyoruz. Almanya elbette yardım gönderecek.” ifadelerine yer verdi.

FİNLANDİYA

Finlandiya Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabında ise Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun açıklamalarına yer verildi. Açıklamada, “Türkiye’de ve Suriye’de yaşanan depremle şok oldum. Düşüncelerimiz depremin kurbanları ve aileleriyle. Finlandiya yardıma hazırdır.” ifadesi yer aldı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Depremin ardından Türkiye ve Suriye’den korkunç görüntüler geliyor. Fransa mahalli halka acil yardım sağlamaya hazırdır. Yaslı ailelere başsağlığı diliyoruz.” ifadesini kullanmıştı.

İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de resmi Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

“Tarihlerinin en büyük depremlerinden biri karşısında Türkiye ve Suriye ile dayanışma içerisindeyim. Avrupa Sivil Koruma Mekanizmasının talebi üzerine, Sivil Koruma ve Askeri Acil Müdahale ekipleri aracılığıyla İçişleri ve Savunma bakanlıkları aktif duruma geçirilerek kurtarma çalışmalarına destek için acil uçak gönderiliyor.”

SIRBİSTAN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dilediğini belirtti. Vucic, “Sırbistan bu zor zamanlarda yanınızdadır ve gerekli tüm yardımı sağlamaya hazırdır.” ifadesini kullandı.

SLOVENYA

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye ve Suriye’de meydana gelen yıkıcı deprem felaketi haberi beni derinden üzdü. Slovenya adına derin üzüntümüzü ifade etmek isterim. Düşüncelerimiz kurbanlar ve aileleriyle. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz.” değerlendirmesine yer verdi.

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic de Twitter’dan, “Depremin yol açtığı can kaybı ve yıkımdan dolayı Türkiye’ye en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Düşüncelerim depremde yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleriyle. Türk halkının yanındayız, elimizden gelen yardımı yapmaya hazırız.” paylaşımında bulundu.

Bosna Hersek’in iki entitesinden Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) Başkanı Milorad Dodik de Twitter paylaşımında, Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Dodik, yaralılara acil şifa temennisinde bulunarak, RS’nin her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketlediği Twitter paylaşımında, “Türkiye’de bu sabah meydana gelen yıkıcı depremde çok sayıda can kaybı yaşanmış olmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye ile dayanışma içindeyiz.” açıklamasında bulundu.​​​​​​​

KARADAĞ

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Türkiye ve Suriye’den gelen acı haber ve görüntüler karşısında dehşete düştük. Karadağ, kurbanların aileleri ve yaralılarla birlikte. Acil şifalar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski de paylaşımında, “Türkiye’de yaşanan korkunç depremin ardından, bu zor anlarda, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani de Twitter’dan, “Türk halkına en derin ve içten taziyelerimizi sunar, yaralılara acil şifalar dileriz. Yardım sağlamaya hazırız.” açıklamasında bulundu.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremle ilgili üzüntüsünü dile getirdi. Begaj, “Ben ve Arnavutlar, bu korkunç trajedide sevdiklerini kaybeden insanların ve ailelerinin yanındayız, en içten taziyelerimizi ve dualarımızı sunuyoruz.” ifadesine yer verdi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka da yaptığı açıklamada, “Bu zor saatlerde Türkiye’ye elimizden gelen her şekilde yardımcı olmaya hazırız.” dedi.

KOSOVA

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Twitter’dan, “Kaybedilen tüm canlar için en derin başsağlığı ve etkilenen herkes için hızlı bir iyileşme dileklerimi iletiyorum. Türkiye halkıyla tam dayanışma içerisindeyiz. Kosova, Kosova Güvenlik Gücü aracılığıyla gerekli desteği sunmaya hazır.” açıklamasında bulundu.

Kosova hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye’ye desteğe hazır oldukları vurgulanarak, “Kosova hükümeti, depremzedelerin ailelerine taziyelerini sunar. Gelecek saatlerde hayatını kaybedenlerin sayısının artmamasını temenni ediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kosova Cumhuriyeti ve halkı bu zor anlarda destek ve dayanışmaya hazırdır.” ifadesine yer verildi.

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kosova Güvenlik Gücünün tüm profesyonel kapasitesiyle depremden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yardım sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

SLOVAKYA

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Heger, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle hayatını kaybeden ve yaşanan yıkımın kendisini derinden üzdüğünü belirterek, “Yakınlarını kaybedenlere derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum, yaralıların hızlı şekilde iyileşmelerini temenni ediyorum.” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer de depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

POLONYA

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu sabah Türkiye’nin güneyindeki trajik depremin haberini aldım. Düşüncelerim ve dualarım kurbanların aileleriyle. Türkiye bu zor zamanlarda Polonya’ya güvenebilir. Her an yardıma hazırız.” değerlendirmesini yaptı.

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Twitter hesabından, “Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili en derin başsağlığı dileklerimi lütfen kabul edin. Kurbanların ailelerinin ve tüm milletinizin acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Polonya şimdiden yardım ve destek gönderiyor.” açıklamasında bulundu.

LETONYA

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Twitter hesabından “Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.” mesajını paylaştı.

ESTONYA

Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yıkıcı haberler nedeniyle duyulan üzüntü belirtilerek, “Sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadesi kullanıldı.

LİTVANYA

Litvanya Dışişleri Bakanlığı, “Bu trajediden muzdarip olan herkese başsağlığı diliyoruz. Etkilenen topluluklara ve kurtarma çabalarına katılan herkese güç diliyoruz.” paylaşımında bulundu.

MACARİSTAN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da “(Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan'a bugünkü trajik depremin ardından Türk halkı için taziyelerimi sunmak isterim. Kurbanların aileleri için dua ediyoruz. Macar makamlarına Türkiye’ye acil yardım sağlamaları talimatını verdim.” değerlendirmesini yaptı.

İSVİÇRE

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset de “Düşüncelerimiz, trajik depremin etkilediği Türkiye ve Suriye halkıyla. Mağdurların ailelerine başlığı, tüm yaralılara şifalar diliyoruz. İsviçre acil yardım sağlamaya hazır.” açıklamasını yaptı.

İsviçre Dışişleri Bakanı Bakanı Ignazio Cassis Twitter'daki paylaşımında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na baş sağlığı dileklerini ilettiğini belirterek, “İsviçre Türkiye'nin yanındadır ve insani yardım teklif etmektedir.” dedi.

ÇEKYA

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Türkiye ve Suriye’de çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı depremin kendisini derinden sarstığını kaydederek, “Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulunuyorum. Çekya, bugün arama kurtarma ekiplerini Türkiye’ye gönderiyor.” ifadesini kullandı.

ÜRDÜN

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

VATİKAN

Vatikan’dan yapılan yazılı açıklamada, Papa'nın gönderdiği mesajında, Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan depremleri derin üzüntüyle öğrendiği ve manevi yakınlığını belirttiği kaydedildi.

Papa Franciscus, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına içten taziyelerini sunarken devam eden kurtarma çalışmalarında görev alan acil durum personeline kolaylıklar diledi.

TACİKİSTAN

Tacikistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Rahman, mesajında, halkı ve şahsı adına Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Rahman,”Bu doğal afetin trajik sonuçlarıyla bağlantılı olarak size ve dost Türkiye halkına en içten taziyelerimi iletiyorum.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Rahman, depremde hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

KAZAKİSTAN

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten liderler, Türk halkına “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, bu sabah Türkiye ve Suriye’de gerçekleşen depremlerde yaralananlara ve en savunmasız halde olan kişilere temel sağlık hizmeti desteği sağlamak için DSÖ’nün acil sağlık ekiplerinin harekete geçirildiğini belirtti.

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Helga Maria Schmid, Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybına yol açan yıkıcı deprem nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu kaydederek, “Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla, yaralıların en hızlı şekilde iyileşmeleri temennisinde bulunuyorum.” ifadesini kullandı.(AA)

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