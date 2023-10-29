Dünya liderlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü kutlaması yağıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle dünya liderlerinden çok sayıda mesaj geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla birçok ülke liderinden tebrik mesajları geldi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, “Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor” ifadesini kullandı.

Lukaşenko, Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi tarafından yayımlanan mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Türk halkının gururla Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü kutladığını vurgulayan Lukaşenko, “Türkiye, 100 yılda siyasi, sosyoekonomik, kültürel ve insani alanlarda büyük başarılara imza attı, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde etkin katılımcı olarak uluslararası alanda güçlü bir otorite edinmiştir. Türkiye, 100 yıl önce olduğu gibi geleneklere ve korunan değerlere bağlılığını dünyaya gösteriyor, ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunuyor.

Minsk, Ankara’yı güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak olarak görüyor. İkili işbirliğinin her alanda daha dinamik ve verimli gelişmesi için çabalıyoruz” dedi.

Lukaşenko, mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sağlık ve çalışmalarında başarılar, dost Türkiye halkına ise barış, birlik ve refah diledi.

PUTİN: TÜRKİYE YÜKSEK PRESTİJE SAHİP

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, “Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir” ifadelerini kullandı.

Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk ve iyi komşuluk çerçevesinde geliştiğini vurgulayan Putin, “Değerli dostum, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının yüzüncü yılı münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul etmenizi rica ederim. Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir. Çeşitli alanlardaki işbirliği iyi sonuçlar veriyor, büyük ortak projeler sistematik olarak hayata geçiriliyor. Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli konuların ele alınmasına yönelik çabalarında başarıyla işbirliği yapıyor. Dost halklarımızın faydasına ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası adına ikili ilişkilerimizi tüm yönlerde sürekli geliştirmeye devam edeceğimizden eminim” dedi.

İRAN’DAN BEREKET VURGUSU

İran Cumhurbaşkanı Reisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben yazılan kutlama mesajında, “İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin işbirliği ve karşılıklı anlayışının iki millet için bereket ve değerli sonuçlar getireceğine, bölge ve dünya ülkelerine barış, istikrar ve refah getireceğine eminim” ifadesi kullanıldı.

PAKİSTAN’DAN TEBRİK MESAJI

Pakistan’ın geçici başbakanı Enver Kakar, Pazar günü Türkiye halkını 100. yıldönümleri dolayısıyla kutladı.

Kakar mesajında, Pakistan hükümeti ve halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı münasebetiyle kardeş Türkiye halkına en içten tebriklerini sunduğunu ifade etti.

Kakar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kez 29 Ekim 1923’te Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edildiği bu önemli gün, aynı zamanda Türk ulusunun karizmatik Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği kahramanca özgürlük mücadelesinin de doruk noktasıdır” dedi.

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