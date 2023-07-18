Dünya Rusya’nın aldığı kararı konuşuyor! BM’den uyarı geldi

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili kararı dünyanın gündeminde. Son olarak Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Ukrayna oturumunda, katılımcılar Rusya'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

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BM Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, burada yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna savaşının üzerinden 500 gün geçtiğini, bu dönemin Ukrayna halkı için ” cehennem” gibi olduğunu söyledi.

DiCarlo, savaşın başlangıcından bu yana teyit edilen bilgilerin 9 bin 287 sivilin hayatını kaybettiğini, 16 bin 384 kişinin ise yaralandığını gösterdiğini belirtti.

Çocukların en fazla etkilenen grup arasında yer aldığını ifade eden DiCarlo, 537 çocuğun öldürüldüğünü bildirildi.

345 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

DiCarlo, bu yıl 79 ülkeden yaklaşık 345 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalacağının öngörüldüğünü kaydedilerek, “Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 33 milyon ton gıdanın ihracatını sağladı. Küresel gıda fiyatlarını düşürdü.” açıklamasında bulundu.

BM ve Rusya arasındaki mutabakat zaptının da somut sonuçlar verdiğini aktaran DiCarlo, BM’nin çabalarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

DiCarlo, Rusya’nın Ukrayna savaşının daha geniş bir bölgeye yayılma riski bulunduğuna dikkati çekerek, Moskova’ya savaşı sonlandırma çağrısında bulundu.

“DÜNYA İZLİYOR VE RUSYA SORUMLU TUTULACAKTIR”

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ise Rus kamplarında yaklaşık 19 bin Ukraynalı çocuğun bulunduğunu belirterek, “Rusya Ukrayna’nın kimliğini ve kültürel tarihini çocukları savaş aracı olarak kullanarak silmek istiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Dünya izliyor ve Rusya sorumlu tutulacaktır.” vurgusunda bulunan Cleverly, savaşın sadece Ukrayna halkını değil, tüm dünyadaki muhtaç toplumlara zarar verdiğini kaydetti.

Cleverly, “Rusya’ya masaya dönme ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı sonsuz olarak uzatma ve tam olarak uygulama çağrısında bulunuyoruz.” dedi.

Rusya’nın faaliyetlerinin “yemeği insanların ağzından aldığını” belirten Cleverly, savaşın bir 500 gün daha sürmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Cleverely, “Bay Putin, askerlerinizi çekin ve bu savaşa son verin.” diyerek sözlerine son verdi.

“RUSYA GIDAYI SİLAH OLARAK KULLANIYOR”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise “Rusya gıdayı silah olarak kullanıyor.” dedi.

Rusya’nın geçen hafta da BM’nin Suriye yardım mekanizmasını veto ettiğini anımsatan Thomas-Greenfield, “Rusya’nın kötü niyetli davranışları BM Güvenlik Konseyi’nin işleyişini ve Genel Sekreterin tavsiyelerinin yerine getirilmesini engelliyor. Hepimiz Rusya’ya Suriye’ye yardım mekanizmasına onay vermesine ve Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na dönmesi çağrısında bulunmalıyız.” diye konuştu.

“RUSYA SOMUT SONUÇ GÖRÜRSE…”

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise girişimi çerçevesinde tahılın gerçekten ihtiyacı olan ülkelere gitmediğini savundu.

BM Genel Sekreterliğinin ise Rusya’ya “boş sözler” verdiğini savunan Polyanskiy, “Hiçbir ilerleme kaydedilmedi, bu nedenle anlaşmaya son vermeye karar verdik.” açıklamasında bulundu.

Polyanskiy, “Rusya, anlaşmayı sürdürme ihtimalini sözler ve güvenceler yerine somut sonuçlar görürse değerlendirebilir.” dedi.

“DÜNYAYA ŞANTAJ YAPIYOR”

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da “Rusya dünyaya şantaj yapıyor.” diyerek bu şantajın sadece Ukraynalıları değil, dünyada milyonlarca kişiyi etkilediğini söyledi.

Ukrayna’nın anlaşmaya ilişkin hiçbir talebi bulunmadığını kaydeden Kuleba, sadece anlaşmanın devamını talep ettiklerini kaydetti.

Kuleba, “Rusya açlık oyunlarına bir son vermeli. Tüm BM üyelerine Rusya’nın iyi niyetle anlaşmaya dönme ve söz konusu oyunlarına son verme çağrısında bulunmasını istiyorum. Rusya, gıda güvenliğine siyaset karıştırmamalı.” vurgusunda bulundu. (AA)

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