Dünya Saati’nde ışıklar Türkiye için kapatılıyor

Her yıl 190'dan fazla ülke ve bölgede milyonların 1 saatliğine iklim krizine dikkat çekmek için ışıklarını kapatarak koordine olduğu Dünya Saati etkinliğinde, bu yıl Türkiye'deki ışıklar, bugün saat 20.30'da deprem felaketinde yaşamını yitirilenleri anmak için kapatılacak.

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İsviçre merkezli Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 2007 yılında iklim krizine farkındalık yaratmak için başlatılan ve yıllar içinde giderek yayılan 1 saatliğine ışıkları kapatma etkinliğinde bu yıl, Türkiye’deki ışıklar 20.30’da deprem felaketinde yaşamını yitirenleri anmak için kapatılacak. Dünya Saati olarak adlandırılan bu etkinlik, her yıl Mart ayının son cumartesi günü yapılıyor.

WWF Türkiye tarafından ilgili web sitesinde yapılan açıklamada “Kayıplarımızı Anıyoruz, Türkiye’yi Yeşil İyileşme Seferberliğine Çağırıyoruz. Her yıl mart ayının son cumartesi dünya çapında milyonlarca insan, doğa ve insan için ses veriyor. Bu yıl Dünya Saatinde depremde yitirdiğimiz kayıplarımızı anıyor, depremde zarar gören bölgelerimizden başlayarak doğayla uyumlu bir gelecek kurma çağrısı yapıyoruz” ifadeleri yer aldı.