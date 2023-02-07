Dünya yardım eli uzattı: Arama ve kurtarma ekipleri Türkiye’ye geliyor

ABD’DEN YARDIM MESAJI

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Türkiye’de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara yardım etmek üzere iki ayrı itfaiye birimine ait personeli, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) olarak görevlendirdiklerini açıkladı.

Power, yazılı açıklamasında, “Bu sabah Türkiye ve Suriye’yi vuran deprem haberiyle yıkıldım. Bu, yaklaşık bir asırdır bölgede yaşanan en kötü depremdi. Binlerce insan şimdiden hayatını kaybetti ve çok daha fazlası enkaz altında kaldı. İyi dileklerim, mülteciler ve ev sahibi toplumlar da dahil olmak üzere, çoğu zaten Suriye’deki savaştan kaynaklanan acımasız kayıplarla boğuşan kurbanlar ve aileleriyle birlikte” ifadelerine yer verdi.

USAID yöneticisi, “deprem bölgesinde yardım çabalarına başlamak için Türk makamlarının yanı sıra sahadaki ortaklar ve ajanslarla yakın koordinasyon içinde çalışacak bir afet müdahale ekibinin belirlenerek göreve hazır hale getirildiğini” belirtti.

Power, Virginia’nın Fairfax ve California’nın Los Angeles ilçeleri itfaiye birimlerinden seçilen USAID Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin (USAR) konuşlanma sürecinde olduğunu bildirdi.

Power, DART ekibinin hala enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken ABD’nin Türkiye-Suriye sınırının her iki tarafına acil, hayat kurtarıcı insani yardım sağlamayı taahhüt ettiğini vurguladı.

Öte yandan, Virginia USAR, Twitter’da, 79 üye ve 6 köpekten oluşan birliğin Türkiye’ye uçmak üzere hazır beklediği bilgisini paylaştı. USAR ekibi, Türkiye'nin İncirlik Hava Üssü’ne uçmak üzere Maryland’deki Dover Askeri Üssü’nden havalanacak.

EL SALVADOR: YARDIM UÇAĞI GÖNDERECEĞİZ

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye arama ve kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Bukele, “El Salvador, önümüzdeki birkaç saat içinde Türkiye’ye, arama ve kurtarma, sivil koruma ekipleri, itfaiyeciler ve kurtarma köpekleriyle birlikte 100’ü aşkın personelden oluşan bir yardım uçağı gönderecek. Yıkıcı iki depremden zarar gören Türk halkı için dua etmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

FRANSA: 136 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA EKİBİ YOLA ÇIKTI

Fransa'nın Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla gönderdiği 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanlığına bağlı 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardım ekibiyle birlikte 10 arama kurtarma köpeğinin de gönderildiği ifade edildi. Fransa Sivil Savunma birimi de Türkiye için yola çıkan kurtarma ekibinin görsellerini Twitter'dan paylaştı. (AJANSLAR)