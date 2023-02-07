Dünya yardım eli uzattı: Arama ve kurtarma ekipleri Türkiye’ye geliyor
Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından bütün dünyadan yardımlar gelmeye başladı.
Türkiye, dün arka arkaya yaşanan depremlerle sarsılırken, bütün dünyadan destek mesajları yerini arama-kurtarma çalışmalarına bıraktı…
Depremden hemen Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Çin, İsrail, Meksika, Japonya, Ukrayna, Rusya ve Arap ülkelerinden üst düzey isimler ve yetkililer taziye mesajı gönderirken birçok ülkeden de destek gönderileceği duyurulmuştu.
Depremin üzerinden 24 saat geçerken birçok ülke yardım ekiplerini Türkiye’ye gönderdi. Dün gece Almanya’nın Köln kentinden Uluslararası Araştırma ve Kurtarma (ISAR) kuruluşundan ekipler Türkiye’ye gelirken, İsrail’den de bir yardım hamlesi geldi.
İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı insani yardım ekipleri de Türkiye’ye ulaştı. “Zeytin Dalı” adı verilen insani yardım heyeti, yardım erzaklarıyla deprem bölgesine gitti.
Okyanusun öbür tarafındaki Meksika’dan da yardım gelmeye başladı… Meksikalı arama kurtarma ekipleri Türkiye’ye doğru yola çıktı. Meksika hükümetinin paylaştığı fotoğraflarda çok sayıda askerin uçaklara erzak ve yardım malzemesi yüklediği görülüyor.
Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye’ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.
Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo, havaalanındaki açıklamasında, “Türkiye’deki kardeşlerimize yardım etmek amacıyla Savunma Bakanlığına bağlı 93 eleman, Deniz Kuvvetlerinden 37 kişi, Kızılhaç personelinden 15 kişi Meksika Hava Kuvvetlerine ait bir uçağa binmek üzereyiz. Amaç, mümkün olan en yüksek sayıda insanı canlı olarak kurtarmaya çalışmaktır. Kısa zamanda Türkiye’ye varmayı umuyoruz” ifadelerine yer verdi.
Son dönemde ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan, felaket zamanında Türkiye’ye yardım gönderdi.Son dönemde ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’dan da yardım hamlesi geldi… Depremin ardından başsağlığı mesajı gönderen Yunanistan’ın Felakete Müdahale Özel Ekipleri Türkiye’ye ulaştı. Yunan hava kuvvetlerine ait bir uçakla yardım ekipmanları Türkiye’ye gönderildi.
Romanya’dan da bir ekibin Türkiye’ye gönderildiği açıklandı. Romanya’dan çekilen ve Reuters’ın paylaştığı fotoğraflarda Romanya Acil Durum biriminden müdahale ekiplerinin Türkiye’de arama-kurtarma çalışmalarına yardım etmek için harekete geçtiği duyuruldu.
Sırbistan’dan itfaiye ve yardım kurtarma ekipleri Türkiye’ye ulaştı.
ABD’DEN YARDIM MESAJI
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Yöneticisi Samantha Power, Türkiye’de meydana gelen depremlerde enkaz altında kalanlara yardım etmek üzere iki ayrı itfaiye birimine ait personeli, Afet Yardım Müdahale Ekibi (DART) olarak görevlendirdiklerini açıkladı.
Power, yazılı açıklamasında, “Bu sabah Türkiye ve Suriye’yi vuran deprem haberiyle yıkıldım. Bu, yaklaşık bir asırdır bölgede yaşanan en kötü depremdi. Binlerce insan şimdiden hayatını kaybetti ve çok daha fazlası enkaz altında kaldı. İyi dileklerim, mülteciler ve ev sahibi toplumlar da dahil olmak üzere, çoğu zaten Suriye’deki savaştan kaynaklanan acımasız kayıplarla boğuşan kurbanlar ve aileleriyle birlikte” ifadelerine yer verdi.
USAID yöneticisi, “deprem bölgesinde yardım çabalarına başlamak için Türk makamlarının yanı sıra sahadaki ortaklar ve ajanslarla yakın koordinasyon içinde çalışacak bir afet müdahale ekibinin belirlenerek göreve hazır hale getirildiğini” belirtti.
Power, Virginia’nın Fairfax ve California’nın Los Angeles ilçeleri itfaiye birimlerinden seçilen USAID Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin (USAR) konuşlanma sürecinde olduğunu bildirdi.
Power, DART ekibinin hala enkaz altında mahsur kalanları kurtarmaya çalışırken ABD’nin Türkiye-Suriye sınırının her iki tarafına acil, hayat kurtarıcı insani yardım sağlamayı taahhüt ettiğini vurguladı.
Öte yandan, Virginia USAR, Twitter’da, 79 üye ve 6 köpekten oluşan birliğin Türkiye’ye uçmak üzere hazır beklediği bilgisini paylaştı. USAR ekibi, Türkiye'nin İncirlik Hava Üssü’ne uçmak üzere Maryland’deki Dover Askeri Üssü’nden havalanacak.
EL SALVADOR: YARDIM UÇAĞI GÖNDERECEĞİZ
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye arama ve kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.
Twitter hesabından Türkçe paylaşımda bulunan Bukele, “El Salvador, önümüzdeki birkaç saat içinde Türkiye’ye, arama ve kurtarma, sivil koruma ekipleri, itfaiyeciler ve kurtarma köpekleriyle birlikte 100’ü aşkın personelden oluşan bir yardım uçağı gönderecek. Yıkıcı iki depremden zarar gören Türk halkı için dua etmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.
FRANSA: 136 KİŞİLİK ARAMA-KURTARMA EKİBİ YOLA ÇIKTI
Fransa'nın Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla gönderdiği 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı bildirildi.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa İçişleri Bakanlığına bağlı 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını belirtti.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yardım ekibiyle birlikte 10 arama kurtarma köpeğinin de gönderildiği ifade edildi. Fransa Sivil Savunma birimi de Türkiye için yola çıkan kurtarma ekibinin görsellerini Twitter'dan paylaştı. (AJANSLAR)