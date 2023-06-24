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Dünyada gözler Rusya’da: ‘Son yılların en büyük krizi’

Rusya'daki darbe girişimi iddialarına dünyadan tepkiler gelmeye başladı. İngiltere Savunma Bakanlığı durumu "Rus devletinin son yılların en büyük güvenlik krizi" olarak niteledi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:52 - 24 Haziran 2023 Güncellenme:
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Dünyada gözler Rusya’da: ‘Son yılların en büyük krizi’

Rusya’da Kremlin'e meydan okuyan paralı asker grubu Wagner'in çıkışı dünyada gözlerin ülkeye dönmesine yol açtı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili açıklamasında, Rus devletinin son yılların en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Savunma Bakanlığının istihbarat değerlendirmesinde, “Gelecek saatlerde Rus güvenlik güçlerinin, özellikle de Ulusal Muhafızların sadakati krizin gidişatı açısından kritik rol oynayacak” denildi.

Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda da, Rusya'daki kriz nedeniyle acil toplantı yaptıklarını söyleyerek durumu yakından takip ettiklerini söyledi.

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