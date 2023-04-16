Dünyanın en kalabalık ülkesi artık Hindistan

Birleşmiş Milletler, 14 Nisan 2023'te Hindistan'ın nüfusunun Çin'i geçeceğini tahmin ediyordu... Resmi veriler henüz yayınlanmasa da Çin'de doğum oranlarının düşmesi ve Hindistan'da ise artması sebebiyle bu senaryonun gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Sozcu.com.tr

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BM tahminlerine göre, Hindistan'ın dünyanın en kalabalık ülkesi haline gelmesi, küresel ölçekte de büyük değişimlere yol açacak.

Birleşmiş Milletler, 14 Nisan 2023'te Hindistan’ın nüfusunun Çin’inkini geçtiğini tahmin ediyor.

Onlarca yıldır “dünyanın en kalabalık” ülkesi olan Çin’de düşen doğum oranlarının aksine Hindistan’da nüfus son yıllarda patladı.

BM verilerine göre, Hindistan’ın nüfusu bu yıl sonuna dek tahmini olarak 1 milyar 429 milyonu aşacak. Pandemi nedeniyle 2021’de planlanan nüfus sayımı yapılamadığı için ülkedeki gerçek nüfus tam olarak bilinmese de son yıllarda yaşanan nüfus artış oranı Hindistan’ın artık dünyanın en kalabalık ülkesi haline geldiğini gösteriyor.

HER AY 1 MİLYON KİŞİ

Hindistan nüfusunun 12 yıl önceki son sayımdan bu yana 210 milyon, yani neredeyse Brezilya’nın nüfusu kadar arttığı, 2020’den bu yana her ay yaklaşık 1 milyon kişinin nüfusa eklendiği tahmin ediliyor.

Hindistan’da son yıllarda düşen doğurganlık oranlarına rağmen nüfus patlaması meydana geldi. Resmî veriler, Hindistan nüfusunun artmaya devam ederek, 2064’te 1,7 milyara ulaşacağını gösteriyor.

Tahminlere göre, nüfustaki azalma eğilimi nedeniyle “tek çocuk” politikasından vazgeçen Çin’in nüfusu ise 1 milyar 426 milyona geriledi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülke nüfusu, ocak ayında, 1961 yılından bu yana ilk kez düşmüştü. Uluslararası kurumlar da dünyanın en kalabalık iki ülkesi arasında nüfus farkının giderek açılacağına dikkat çekiyor.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Council’ın Güney Asya Direktörü İrfan Nureddin, “Dünyanın ağırlık noktası bir süredir değişiyor ama bu durum daha da güçlenecek” dedi.

EKONOMİYİ DE ETKİLİYOR

Bu durumun istihdamda da önemli değişimlere yol açacağı belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesi, Apple ve Foxconn gibi dev şirketlerin son dönemde Çin’deki üretimi azaltarak Hindistan’a yönelmeye başladığına işaret etti.

Çin’de 65 yaş üstü nüfusun son 20 yılda yüzde 87 artmasının ve çalışan nüfustaki düşüşün bu değişimde etkili olduğuna dikkat çekiliyor.

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