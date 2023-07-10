Dünyanın gözü savaşın yanı başında düzenlenen NATO zirvesinde: Liderler çelik kalkanla korunacak

Dünyanın gözü yarın çok sayıda ülkeden liderlerin katılacağı Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenecek NATO zirvesinde olacak. Rusya’nın Ukrayna savaşındaki en yakın müttefiki Belarus’un yanı başındaki kentte düzenlenecek zirve için olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor.

Sozcu.com.tr

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NATO liderlerinin yarın Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geleceği zirve öncesi yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Ukrayna savaşında Rus güçlerine kapıları açan Belarus'a sadece 32 kilometre uzaklıkta olan Vilnius, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden dahil onlarca lideri ve üst düzey ismi ağırlayacak. Liderler kente gitmeye başlarken Rusya'nın NATO zirvesinden hemen önce Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma kararı endişe yarattı.

NATO üyesi 31 ülkenin lideri, zirvede çelikten örülmüş bir koruma duvarı içinde Ukrayna'ya savaş desteği planlarını ele alacak.

NATO'nun zirveye katılacak konukları korumak amacıyla Vilnius'a 1000'i aşkın asker konuşlandırdığı bildirildi. Patriot ve Nasams füze savunma sistemleri, savaş uçakları ve özel birlikler de zirvenin yapılacağı yerde aktif olacak.

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, “Biden ve 40 ülke lideri gelirken gökyüzümüzün korumasız kalması imkansız” dedi.

Katılımcılar arasında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi isimler de bulunuyor.

SAVAŞ UÇAKLARI SÜREKLİ UÇACAK

Fransa, Finlandiya ve Danimarka zirve için Litvanya'ya savaş uçakları gönderdi, Fransız ve İngiliz İHA savar sistemleri de Vilnius'ta konuşlandırıldı. Zirvenin korunmasından sorumlu Alman askerlerine Polonya helikopterleri eşlik edecek.

İki gün sürecek NATO zirvesinin güvenlik önlemleri kapsamında Vilnius Havalimanı’na da Patriot hava savunma sistemi yerleştirildi, 3 binden fazla Litvanya askeri göreve başladı.

Zirvenin önemli gündemleri arasında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine itirazları ve ABD'nin Ukrayna'ya birçok ülkede yasaklı olan misket bombası verme kararıyla ilgili tartışmalar da var. NATO ülkelerinin liderleri, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapacakları zirve toplantısında başta Ukrayna olmak üzere birçok konuda önemli kararlara imza atacak.

Zirveye, nisanda Finlandiya’nın katılmasıyla sayısı 31’e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak henüz onaylanmayan İsveç ile Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın liderleri katılacak. (AJANSLAR)

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