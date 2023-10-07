Dünyanın iki yakası şiddetli depremlerle sarsıldı

Afganistan'da 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Meksika'nın güneyi ise 5,9 büyüklüğünde depremle sallandı.

Sozcu.com.tr

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Afganistan’ın batısındaki Herat vilayetinde peş peşe 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, Herat’ta yerel saatle 11.00 civarında 8 dakika arayla 5,5 ve 6,2 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, 5,5 ve 6,2 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssünün Herat’ın Zinda Can ilçesi merkezinden sırasıyla 29 ve 35 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilerek, sarsıntıların yerin 11,4 ve 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada depremler sonrası iki artçı sarsıntının kaydedildiği aktarıldı.

Orta Amerika ülkesi Meksika’nın güneyinde ise 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Oaxaca eyaletine bağlı Cuauhtemoc bölgesi yakınları olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 108 kilometre derinlikte meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Öte yandan, eyaletin başkenti Oaxaca de Juarez’de deprem güçlü şekilde hissedildi.

Deprem sırasında amfi tiyatroda performans gösteren bir grup sahneden indirildi.

Oaxaca Valisi Salomon Jara Cruz, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, halka sakin kalmaları çağrısında bulunarak, yetkililerin eyalet genelinde depremin etkilerini kontrol ettiğini bildirdi.

Depremin başkent Meksiko’nun bir kısmında sismik alarmları tetiklediği, bunun sonucunda bazı kent sakinlerinin sokaklara çıktığını ancak çoğu bölgede sarsıntı hissedilmediği belirtildi. (AA)

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