Dünyanın merakla beklediği konuşma: İsrail’e karşı savaşa girdik

Filistin-İsrail savaşında "yeni cephe" tartışmalarının odağındaki Lübnan Hizbullahı'nın lideri Hasan Nasrallah, merakla beklenen konuşmasında, "Biz Lübnan'da 8 Ekim'de savaşa girdik. Güçlerimiz tüm cephelerde savaşıyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Lübnan’daki Hizbullah örgütünün Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Filistin-İsrail savaşının patlak verdiği 7 Ekim sonrasında ilk kez televizyondan halka seslendi.

İsrail’e karşı Lübnan’dan yeni cephe açılabileceği söylentileri nedeniyle dünyada merakla beklenen konuşmasında Nasrallah, Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırılarla ilgili “Aksa Tufanı savaşı birden fazla cepheye yayıldı” dedi.

‘HAMAS’I YOK EDEMEZLER’

Saldırı kararının tümüyle Filistinlilere ait olduğunu belirten Nasrallah, “ABD’nin ilk günden yardıma koştuğu İsrail’in ne kadar zayıf olduğu görüldü. Bir ayda hiçbir askeri başarı kazanamadılar. Başaramayacakları hedefler belirlediler ve Hamas’ı yok edemezler” ifadelerini kullandı.

Gazze’deki savaşın başlıca sorumlusunun ABD olduğunu söyleyen Şii lider, “İnsani ve ahlaki olarak Siyonistlerle olan savaştan daha büyük bir savaş bulamazsınız” diye konuştu.

‘TÜM SEÇENEKLER MASADA’

Irak ve Suriye’de ABD üslerine düzenlenen saldırılara da destek veren Nasrallah, “Biz Lübnan’da 8 Ekim’de savaşa girdik. Güçlerimiz tüm cephelerde savaşıyor ve operasyonları günden güne yoğunlaştırıyoruz. Bu sayede İsrail, güçlerini Lübnan sınırında tutmak zorunda kalıyor” açıklamasında bulundu.

Hizbullah lideri, “Her türlü ihtimale hazırız. Tüm seçenekler masada. Bizi test etmek isterlerse bedelini öderler” diyerek İsrail’e meydan okudu. Nasrallah, bölgesel bir savaşı önlemek isteyenlerin Gazze’ye saldırıları hemen durdurması gerektiğini ifade etti.

Gazze’deki savaşın öncekilerden farklı olduğunu ifade eden Nasrallah, “İlk amaç Gazze’ye yönelik saldırganlığı durdurmak, ikincisi ise Hamas ve Gazze’nin zaferidir” dedi.

Bu arada Lübnan’ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim’den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 56’ya yükseldi. (AJANSLAR)

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