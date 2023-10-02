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Ebeveynleri ilgilendiren bilimsel araştırma: Bağırmak büyük zarar veriyor

Bilim insanları ebeveynleri ilgilendiren bir araştırma yaptı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:25 - 02 Ekim 2023 Güncellenme:
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Ebeveynleri ilgilendiren bilimsel araştırma: Bağırmak büyük zarar veriyor

ABD’de yapılan bir araştırma, çocuklara bağırılmasının fiziksel ve cinsel taciz ile benzer hasarı verdiğini ortaya koydu. Yapılan araştırmada çocuklara sözlü saldırıda bulunulmasının ilerleyen yıllarda negatif etkisi olduğu belirtildi.

Araştırmada, küçük yaşta ebeveynleri tarafından sözlü saldırıya uğrayan çocukların kendilerine zarar verme, uyuşturucu kullanımı ve cezaevine gitme oranlarında daha büyük bir risk olduğu da ortaya kondu. Çocuklarına “aptal” diyen ebeveynlerin çocuklarının kendine zarar verme ve uyuşturucu kullanma riskini artırdığını söyleyen uzmanlar, “Çocuklara sert bir şekilde ses yükseltmek bir saldırı formu ve büyük hasarı var” dedi.

“TEMBELSİN” DEMEK ZARAR VERİYOR

Child Abuse & Neglect isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, “Bu tür saldırılar çocuğun gelişimini etkiliyor ve cinsel saldırı ve fiziksel saldırı ile eşdeğer bir etki yaratıyor” denildi. Araştırmayı yürüten Profesör Shanta R. Dube, “Genelde çocuklar çocukları eleştirdikleri ve ‘tembelsin’ ve ‘aptalsın’ dediklerinde çocuklara zarar verdiklerini fark etmiyorlar” ifadesini kullandı.

İngiliz The Guardian gazetesi, kısa bir süre önce BMJ Open’da yayınlanan bir araştırmanın detaylarını da paylaştı. Araştırmada, “Sözlü saldırıya maruz kalanlar, sözlü maruz kalmayanlara göre iki kat daha fazla uyuşturucu madde kullanıyor. Ayrıca bu kişilerin hapse girme riskleri de iki kat daha fazla” bulguları paylaşıldı.

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