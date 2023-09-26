Ebeveynleri korkutan olay: Eylül ayında aynı bölgede 50 çocuk kayboldu

Yetkililer, Eylül ayında yaklaşık 50 çocuğun kaybolduğunu açıklayarak ebeveynleri uyardı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Ohio eyaletindeki Cleveland’da sadece Eylül ayı içerisinde yaklaşık 50 çocuğun kaybolduğu ve çocukların ebeveynlerinin kayıp ihbarı için polisle iletişime geçtiği açıklandı. Yetkililer, son bir yıl içerisinde kayıp ihbarı yapılan çocuk sayısının ise 1000’i geçtiğini duyurdu.

Yetkililer 2023 yılı içerisinde 1072 çocuğun kayıp olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Aynı eyalette geçen yıl 15 bin çocuğun kayıp olduğu bildirilmiş ve bunlardan sadece dördünün cansız bedeni bulunabilmişti.

Ohio Savcılığı, Eylül ayının başından beri Cleveland’da en az 45 çocuğun kaybolduğunu duyurdu. Çocukların bilgisini paylaşan ve veritabanında çocukların fotoğraf ve en son görüldükleri yerleri yayınlayan yetkililer, ebeveynlere de uyarıda bulundu.

“POLİS SAYISI AZ”

15 yaşındaki Keshaun Williams isimli çocuğun Haziran ayında bir arkadaşının evine gittikten sonra kaybolduğunu ve kimsenin onu görmediği belirtilirken bazı uzmanlar da bölgede polis memurlarının sayısının çok az olduğunu ve sık sık devriye gezilmediğini aktardı.

Eylül ayında en son Akron’da görülen 17 yaşındaki Camryn Nicole Golias için arama çalışmalarının halen devam ettiği belirtilirken, kayıtlara en son geçen kayıp vakası 23 Eylül’de kaybolan 17 yaşındaki Iyahna Graham oldu.

2023’TE KAYIP SAYISI ARTTI

Bu ay kaybolanlar arasında 12 ve 14 yaşlarında olan çocukların olduğu da belirtildi. Polis amiri John Majoy, “Anlamadığımız bir sebepten, 2023’te normalde çok daha fazla kayıp vakası bize geliyor. Bu çocukların insan kaçakçılığına mı maruz kaldığını, yoksa uyuşturucu ve suç çeteleriyle bağlantısı mı olduğunu henüz bilmiyoruz” dedi.

Majoy, “Ben bu vakaların büyük çoğunun evlerinden kaçtığını ve kaçırılmadığını düşünüyorum. Fakat evden kaçan çocuklar saldırıya ve tacize çok açık” dedi.

Son yıllardaki vakaları inceleyen uzmanlar, 8525 çocuğun evden kaçtığını, 34’ünün akrabaları tarafından kaçırıldığını, 5’inin yabancılar tarafından kaçırıldığını belirtti.

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