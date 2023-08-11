ECOWAS, Nijer için yeniden toplanıyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinin genelkurmay başkanları, Nijer'de 26 Temmuz'daki darbe gündemiyle ikinci kez bir araya gelecek.

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ECOWAS Sözcüsü Amos Lungu, yaptığı açıklamada, genelkurmay başkanlarının Nijer’deki darbe gündemiyle haftaya yeninden toplanacağını belirtti.

Lungu, toplantının Gana’nın başkenti Akra’da olacağını ifade etti.

ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanları, 2 Ağustos’ta Nijer’deki darbe gündemiyle Nijerya’nın başkenti Abuja’da toplanmıştı.

Toplantıda demokrasiyi yeniden sağlama konusunda kararlılık mesajı verilmişti.

HEM MÜZAKERE HEM DE ASKERİ MÜDAHALE MASADA

ECOWAS, Nijerya’da dün düzenlediği zirvede Nijer’deki krizin çözümünde müzakere yolunun hala açık olduğunu vurgulamış, buna karşın güç kullanımının da son çare olarak hala masada durduğuna dikkati çekmişti.

Bu kapsamda ECOWAS üyesi ülkelerin savunma bakanlarına ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirmeleri ve konuşlandırmaları talimatı verilmişti.

İhtiyat kuvvetlerinin nerede ve ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin ise bilgi paylaşılmamıştı.

ASKERİ MÜDAHALE GÜNDEME GELMİŞTİ

ECOWAS, Nijer’de 26 Temmuz’da askerin yönetime el koyması sonrası 30 Temmuz’da ilk kez toplanmış ve cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

ECOWAS’ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos gece yarısı itibarıyla dolmuştu. Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine askeri operasyon başlatmamıştı.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika’daki diğer cunta hükümetlerinin de tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride Nijer’e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS’ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

DARBE DESTEKÇİLERİ FRANSA ÜSSÜNE YÜRÜDÜ

Başkent Niamey’de cuma namazının ardından binlerce darbe destekçisi, Fransız askerlerinin bulunduğu “Niamey 101 Hava Üssü” yakınında toplandı.

Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını talep eden grup, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Fransa aleyhine sloganlar attı.

Grup, daha sonra üsse doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş, olaysız sona erdi.

Başkentteki Uluslararası Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bulunan askeri üste yaklaşık 1500 Fransız askeri görev yapıyor. (AA)

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