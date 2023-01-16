Ege’deki ada için bilim insanlarından korkutan uyarı: Patlamaya hazırlanıyor!

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Ege Denizi’nin ortasında bulunan dünyaca ünlü Santorini Adası’ndaki yanardağ ve deniz altındaki magma tabakasında inceleme yapan bilim insanları korkutucu uyarıyı yaptı: “Magma tabakasında hareketlenme var, önümüzdeki 150 yıl içerisinde büyük bir patlama bekleniyor.”

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki ve Ege Denizi'nin ortasındaki Kolumbus Yanardağı'nın üzerine kurulan dünyaca ünlü Santorini Adası'nda karadan ve denizden inceleme yapıldı. Ege Denizi'nde son iki yılda yaşanan 5 ve 6'nın üzerindeki şiddette depremler nedeniyle Santorini Adası'ndaki Kolumbus Yanardağı ve yanardağın bulunduğu bölgede denizin 3 kilometre derinliğindeki magma tabakasında inceleme yapan ABD ve Yunanistan'ın dünyaca ünlü bilim insanları şok edici sonuçlara ulaştı.

“İLK KEZ KEŞFEDİLEN MAGMA TABAKASI SÜREKLİ GÖZLEM ALTINDA TUTULMALI”

Amerikan Jeofizik Birliği'ne üye bilim insanlarının yaptığı araştırma sonrasında yapılan açıklamada “Denizin derinliklerinde ilk kez keşfedilen magma tabakasının varlığı, gelecekteki bir patlama olasılığını vurgulamaktadır ve bu nedenle, tüm Akdeniz’deki en aktif denizaltı yanardağı olan bu özel yanardağın gerçek zamanlı olarak sürekli olarak izlenmesi önemlidir” denildi. Jeofizikçi Kajetan Chrapkiewicz ve Imperial College London’dan volkan bilimci Michele Paulato liderliğindeki ve Prof. Constantinos Papazachou’nun katılımıyla yürütülen araştırma, Kolumbus Yanardağı için elde edilen sismik ve diğer verilerin yeni tespitlerin ciddiye alınması gerektiği belirtildi.

KOLUMBUS YANARDAĞINDA ARAŞTIRMALAR DEVAM EDİYOR

Uluslararası Okyanus Keşif Programı’nın (IODP) bir parçası olarak, Amerikan araştırma gemisi JOIDES Resolution’ın uluslararası misyonu Expedition 398, EKPA ve ELKETHE’den Yunan bilim adamlarının katılımıyla Kolumbus Yanardağı bölgesinde devam ettiği ve bilim insanlarının bölgede meydana gelen geçmiş patlamaların izlerini keşfetmek amacıyla yanardağın kuzeybatısında yeni sondaj yaptıkları açıklandı.

YANARDAĞA İNCELEME CİHAZLARI YERLEŞTİRİLDİ

Atina Üniversitesi Jeoloji ve Jeoçevre Bölümü’nden Hukuk Profesör Yardımcısı Paraskevi, Kolumbus Yanardağı'na hareketliliği izlemek için izleme cihazları yerleştirildiği belirtildi. Pareskevi, volkanın ilk kez izlendiğini, önümüzdeki aylarda ek cihazların kurulacağını ve ada sakinlerinin ölçüm sonuçlarının uluslararası bilim ekibi tarafından ada sakinlerine bildirileceğini vurguladı.

“ÖNÜMÜZDEKİ 150 YIL İÇERİSİNDE BÜYÜK PATLAMA OLABİLİR”

Santorini Adası'ndaki Kolumbus Yanardağı'nın M.S. 1650 yılında patladığı ve patlama gazlarından zehirlenen 70 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın denizin 3-4 kilometre dibindeki bir magma tabakası tarafından tetiklendiği açıklandı. Yapılan araştırmalara göre yanardağın M.S. 1650 yılındaki son patlamasının ardından magma tabakasının ortalama 4 milyon metreküp civarında büyüdüğü belirtildi. Chrapkiewicz’e göre, magma odasının mevcut genişleme hızı devam ederse, önümüzdeki 150 yıl içinde büyük bir patlamanın gerçekleşmesini bekledikleri belirtildi.

“PATLAMA ÇOK BÜYÜK BİR TSUNAMİ'YE YOL AÇACAK”

Patlama meydana geldiğinde, deniz seviyesinden onlarca kilometre yukarıda bir tsunamiye ve bir kül sütununa neden olacağını ve bunun Kolumbus Yanardağı'ndan sadece 7 kilometre uzaklıktaki Santorini Adası yerleşimi için ciddi sonuçları olabileceğini belirtildi. Yapılan açıklamada Kolumbus Yanardağı'ne ve deniz dibindeki magma tabakasına yerleştirilecek teknolojik cihazlar aracılığı ile gerçek patlamadan önce ilgili uyarıların alınabileceği ve adada yaşayanların tahliye edilmesi ile ilgili çalışmaların yapılabileceği belirtildi.

Santorini Adası’nı her yıl aralarında Holywood yıldızlarının da yer aldığı yaklaşık 1,5 milyon turist ziyaret ediyor.

İlginizi Çekebilir Ege Denizi'nde "yeni fay" açıklaması