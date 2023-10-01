Eğlence mekanında dehşeti yaşadılar: Çok sayıda ölü var

İspanya'nın güneydoğusundaki Murcia kentinde eğlence mekanına gidenler adeta dehşeti yaşadılar. Sabaha karşı yaşanan olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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İspanya’da Murcia Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, kent merkezindeki Atalayas Mahallesi’nde bir eğlence mekanında sabaha karşı saat 06.00 sıralarında yangın çıktığı ifade edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yangında 13 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Ölenlerin 22 ila 45 yaşlarında olduğu, acılı ailelere psikolojik destek için uzman ekiplerin gönderildiği vurgulanan açıklamada, eğlence mekanında oldukları tahmin edilen bazı kişilerden de haber alınamadığı kaydedildi.

SAYININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Açıklamada, İtfaiye ekiplerinin mekan içindeki çalışmaları sürerken ölü sayısının artmasından endişe edildiği vurgulandı.

YAS İLAN EDİLDİ

Bu arada, Murcia Belediyesi, yangın faciası nedeniyle 3 günlük yas ilan ettiğini duyurdu.

Murcia Belediye Başkanı Jose Ballesta, İspanyol basınına, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

BÜYÜK ACI YAŞADIK

Ballesta, 40’tan fazla itfaiye görevlisinin çalıştığını ve hayatlarını kaybedenlerden dolayı “büyük bir acı yaşadıklarını” söyledi.

Görgü tanıkları, mekanda doğum günü kutlaması yapıldığını, içeride birden oluşan alev ve duman nedeniyle panik yaşandığını aktardı. (AA)

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