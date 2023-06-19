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Eğlence parkında yangın! 25 bin kişi tahliye edildi

Almanya'nın en büyük eğlence parkı olan Europa-Park'ta çıkan yangın nedeniyle 25 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

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Eğlence parkında yangın! 25 bin kişi tahliye edildi

Almanya’nın Fransa sınırında bulunan Rust beldesindeki Europa-Park yetkilileri, yangının, “Yomi Sihirli Elmas Dünyası” adlı kapalı bölümün makine dairesinde çıktığını bildirdi.

25 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Offenburg emniyeti de yangında 2 kişinin hafif yaralandığını ve 25 bin kişinin sorunsuz şekilde tahliye edildiğini belirtti.

Uzak bölgelerden gelen ailelerin de otellere yerleştirildiği kaydedildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu ve yangının kontrol altına alındığı ifade edildi. Yetkililer, Europa-Park’ın yarın tekrar halka açık olacağını duyurdu. (AA)

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