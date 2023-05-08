Ekonomik kriz içindeki ülke tarihi binaları satma kararı aldı: Sahibinden satılık kale ve kervansaray

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan İran'da devletin kasasına para girmesi için kervansaray ve kalelerin de aralarında olduğu 19 tarihi yapı açık artırmaya çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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Ekonomik krizle boğuşan İran’da hükümet, gelir elde etmek için birçok tarihi yapıyı açık artırma usulüyle satma kararı aldı…

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkedeki 19 farklı tarihi bina ve yapının 22 Mayıs’tan itibaren satışa çıkacağı belirtildi. Birçok tarihi yapının internet ortamında satışa çıkacağı belirtilirken, ülkenin önde gelen tarihçilerinden Muhammed Gharipour, “Bu endişe yaratan bir karar ve açıkçası aceleyle alınmış gibi gözüküyor. Bu kararın arkasında bir araştırma yapılmamış olması korkutuyor” dedi.

Kerman bölgesinde bulunan ve 1000 yıllık olduğu tahmin edilen Rayen Kalesi’nin de satılacağı belirtildi. İslam öncesi tarihin en önemli yapılarından biri olarak bilinen Rayen Kalesi’nin yanı sıra kervansarayların ve birçok tarihi önemi olan liderlerin konutlarının da satışta olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, bu arsaları ve yapıları satın alan kişilerin binaları yıkabileceğine dikkat çekerek, “Eğer bu bölgeler satılırsa, bu binalar büyük bir risk içinde demektir” dedi. İran yönetimi geçmişte de benzer satışlar yaparken, birçok tarihi yapı otel ve restorana dönüştürülmüştü.

Son dönemde hem yaptırımların hem de ülkedeki baskının tetiklediği olaylarla tarihi bir krizin içinde olan İran’da enflasyon yüzde 50’nin üzerine çıkmıştı.

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