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Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem

Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin komşu ülke Peru'da da hissedildiği kaydedilirken, yaralı veya ölü bilgisi paylaşılmadı.

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Ekvador’da 6,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Ekvador’un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12'de 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

BNO News’e göre, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, deprem sonrası tsunami tehdidinin olmadığı belirtildi.

Depremin komşu ülke Peru’da da hissedildiği kaydedilirken, yaralı veya ölü bilgisi paylaşılmadı. (AA)

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