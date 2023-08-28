Elon Musk’tan ABD’li sağcılara aday önerisi

Tesla, X ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Vivek Ramaswamy'nin başkan yardımcılığı için yarışması gerektiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son aylarda gündemden düşmeyen SpaceX, Tesla ve bir süre önce adını X’e çevirdiği Twitter’ın sahibi Elon Musk yeni açıklamalarla gündem oldu.

Musk, bir kullanıcının X sosyal medya platformunda “Ramaswamy’nin Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı olmak istediği” yönündeki paylaşımına yanıt vererek, “Bence olmalı da” ifadesini kullandı.

Elon Musk, aynı platformda başka bir kullanıcının, “Vivek’i sevmemek elde değil. Kamusal alanlardaki silahlı saldırı sorunu, bir ruh sağlığı krizinden kaynaklanmaktadır. Birçok insan için yaşanılamaz bir toplum yarattık. Akıl sağlığı kuruluşlarını geri getirin, insanları psikiyatrik ilaçlara boğmayı bırakın, insanların amaç duygusunu yeniden canlandırın.” paylaşımına cevap verdi.

Musk, söz konusu paylaşıma “100” yorumunu yaparak desteğini ifade etti.

Ramaswamy, 27 Ağustos’ta, seçimleri kazanması durumunda Musk’ı danışmanı yapmak istediğini açıklamıştı.

Ramaswamy’nin, haziranda Musk’ın Çin ziyareti için “endişe verici” yorumunu yapması dikkati çekmiş, Musk ise 18 Ağustos’ta Ramaswamy’nin videolarını alıntılayarak onun “umut vadeden bir aday” olduğunu ve “düşüncelerini açıkça ifade ettiğini” belirtmişti. (AA)

İlginizi Çekebilir Cumhuriyetçiler'de gündem Elon Musk