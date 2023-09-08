Elon Musk’tan Rusya-Ukrayna Savaşı’na müdahale

Ünlü teknoloji lideri Elon Musk, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yaptığı sürpriz müdahale ile gündemde. Musk, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısını önlemek için Starlink uydu hizmetini durdurduğunu kabul etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta Elon Musk ve sahibi olduğu Starlink uydu internet hizmeti son derece kritik bir öneme sahip oldu. SpaceX’e ait olan Starlink, Ukrayna’daki askerler ve siviller için dijital bir yaşam hattı sağladı.

Ancak ünlü iş insanı Elon Musk’ın yakında çıkacak olan biyografisinde Musk’ın, geçen yıl Ukrayna’nın bir Rus deniz filosuna düzenlediği insansız hava aracı saldırısını önlemek için uydu internet hizmetinin kullanılmasını reddettiğini kabul etmesi tepkilere neden oldu.

Walter Isaacson’ın yakında çıkacak olan kitabında, Elon Musk’ın Ukrayna’nın saldırısını engellemek için geçen eylül ayında Kırım kıyısı yakınındaki Starlink uydu hizmetinin devre dışı bırakılması emrini verdiği belirtiliyor. Musk’ın, Kırım’a yapılacak bir saldırının nükleer bir çatışmaya dönüşebileceğinden endişe ettiği yazıldı.

UKRAYNALI YETKİLİDEN MUSK’A ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Musk da konuyla ilgili geçtiğimiz yıl satın aldığı sosyal medya platformu X’te bazı açıklamalar yaptı. Ünlü iş insanı, hizmeti devre dışı bırakmadığını ancak bunun yerine Ukraynalı yetkililerin işgal altındaki Kırım yarımadasındaki Starlink bağlantılarını etkinleştirme yönündeki acil durum talebini yerine getirmeyi reddettiğini söyledi: “Onların isteklerini kabul etmiş olsaydım, SpaceX büyük bir savaş eyleminin ve çatışmaların tırmanmasının açıkça suç ortağı olacaktı.”

Ancak Musk’ın bu hamlesi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin kıdemli danışmanlarından Mykhailo Podolyak’ın öfkeli tepkisiyle karşılandı. Podolyak, Musk’ın müdahalesinin, Rus deniz filosunun Ukrayna şehirlerini ateşlemeye devam etmesine izin verdiğini söyledi: “Bunun sonucunda siviller, çocuklar öldürülüyor.”

Podolyak paylaşımında, Musk’ın bu hamlesini ego ve cehalet olarak yorumladı.

Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden birkaç gün sonra Musk, Ukraynalı yetkililerin ricasına yanıt olarak ülkeye Starlink terminalleri gönderdi. Savaş boyunca Starlink’in sağladığı bağlantı, Ukrayna’nın drone saldırılarını koordine etmesi ve istihbarat toplaması açısından kritik bir öneme sahip oldu.

42 binden fazla Starlink terminali Ukrayna genelindeki hastaneler, işletmeler ve yardım kuruluşları tarafından da kullanılıyor.

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