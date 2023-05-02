Emeklilik isyanı sürerken Fransız bakandan ‘erotik’ kitap

Fransa, emeklilik krizi sürerken Maliye Bakanı’nın çıkardığı erotik ifadelerle dolu kitabı konuşuyor.

Sozcu.com.tr

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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire'ın erotik ifadelerle dolu yeni kitabı, ülkede olay oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidara geldiği 2017'den beri maliye bakanı olan 54 yaşındaki Le Maire'ın 13. kitabı olan “Fugue américaine”, bir anda ülkenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Kitaptaki bir cinsel ilişki bölümü, sosyal medyada viral oldu. Birçok kişi, ülke emeklilik yaşını yükseltme planıyla ayağa kalkmışken, tartışmalı yasanın yaratıcılarından olan bakanın böyle bir kitap yazacak vakti bulmasını eleştirdi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa partisinden milletvekili François Ruffin, Le Maire'ın Fransa tarihinin en ciddi ekonomik krizlerinden birini yaşarken bir dakika boş vakti kalmaması gerektiğini söyledi.

Le Maire ise Twitter'da yaptığı açıklamada, zamanla iş ve kişisel hayatı arasında bir denge kurmayı başardığını belirterek “Bazıları müzelere, sinemaya, konserlere gider. Ben yazıyorum” ifadelerini kullandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kurumu Fitch, geçen hafta Fransa'nın notunu AA'dan -AA'ya çevirmişti.

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