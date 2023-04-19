Emeklilik planına karşı gökdelene tırmandı
'Fransız Örümcek Adam' Alain Robert, ülkeyi ayağa kaldıran emeklilik yaşını yükseltme planını gökdelene tırmanarak protesto etti.
Dünyada çeşitli gökdelenlere tırmanarak şöhret olan “Fransız Örümcek Adam” lakaplı Alain Robert, bu defa da Fransa'daki emeklilik reformuna karşı gökdelene tırmandı.
Paris'teki 38 katlı ve 150 metre uzunluğundaki Tour Alto binasına ip kullanmadan, çıplak elle ve tırmanma ayakkabısıyla çıkan 60 yaşındaki Robert, hükümetin emeklilik planına karşı haftalardır düzenlenen gösterilere destek verdi.
Robert, Reuters'a yaptığı açıklamada “Halka desteğimi ifade etmek için bugün buradayım. Cumhurbaşkanı Macron'u dünyaya geri dönmeye davet ediyorum” dedi.
Alain Robert daha önce dünyanın en uzun binası olan Dubai'deki Burç Halife'nin yanı sıra 150'den fazla binaya tırmanarak dünya çapında ün kazanmıştı.