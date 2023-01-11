Endonezya Devlet Başkanı, ‘ağır insan hakları ihlalleri’ nedeniyle özür diledi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkesinde geçmişte yaşanan "ağır insan hakları ihlalleri" nedeniyle özür diledi.

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Endonezya Devlet Başkanı Widodo, başkent Cakarta’daki Devlet Başkanlığı Sarayı’nda çevrim içi yayımlanan konuşmasında, “Devlet başkanı olarak açık ve gerçek bir akıl ve vicdanla pek çok olayda meydana gelen ağır insan hakları ihlallerinin olduğunu kabul ediyorum.” dedi.

Söz konusu ihlallerden büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Widodo, kurbanlar ve aileleriyle empati yaptığını belirtti.

Widodo, 1965-2003 yıllarında meydana gelen yaklaşık 12 olaya atıfta bulundu, hükümet güçlerinin bastırdığı olaylarda yaşanan “ağır insan hakları ihlalleri” nedeniyle devlet düzeyinde özür diledi.

Endonezya, 1965’te General Suharto öncülüğündeki ordunun darbe ile ülkeyi ele geçirmesinin ardından, şiddetli baskılara, tutuklamalara ve cinayetlere tanık o lmuştu.1998’de kitlesel gösteriler Suharto’nun otuz yıllık diktatörlüğünü devirmişti ancak bu süreçte pek çok öğrenci kaçırılmış ve öldürülmüştü.

Teyit edilmemiş verilere göre, 1960’lardaki şiddet olaylarında en az 500 bin kişi öldürüldü. (AA)

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