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Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın kuzeyinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Endonezya’da 6 büyüklüğünde deprem

Endonezya’nın kuzeyindeki Palu Körfezi yakınlarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sulawesi Adası’ndaki Palu Körfezi’nin 101 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirilen 6 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

14 Nisan’da Endonezya’nın Cava Adası açıklarında 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. (AA)

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