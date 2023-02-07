Deprem enkazında mucize görüntü: Yıkıntının altında doğdu

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Suriye’de de büyük yıkıma yol açarken ülkeden gelen umut dolu görüntü uluslararası basına yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin yanı sıra Suriye'yi de yasa boğarken sosyal medyada paylaşılan ve kısa bir süre içinde uluslararası medya kuruluşlarına konu olan bir görüntü umut oldu…

Suriye'de ölenlerin sayısı 1602'ye, yaralananların sayısı 3 bin 649'a yükseldi. Depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde hükümet kontrolündeki bölgelerde 812 kişi hayatını kaybetti, 1449 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeyse en az 790 kişi öldü, 2 bin 200'den fazla kişi yaralandı.

Suriye basını, Afrin'de hamile bir kadının göçük altında doğum yaptığını gösteren görüntüleri dünyayla paylaştı. Doğum yapan kadının ve ailesinin hayatını kaybettiği, bebeğin ise sağlıklı bir şekilde kurtarıldığı ifade edildi.

Gazeteci Hoshang Hassan tarafından paylaşılan ve bebeğin bir kişi tarafından enkazdan uzaklaştırıldığını gösteren anlar sosyal medyada viral oldu.

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