Erdoğan Amerikan televizyon kanalı PBS’e konuştu: Sunucuyla tansiyon yükseldi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerikan TV kanalı PBS'e konuk olarak açıklamalarda bulundu. Röportajın sonlarına doğru Erdoğan, sunucuyla gerilim yaşadı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta, Amerikan PBS kanalının konuğu olarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden vazgeçmeye hazır olup olmadığının sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye’nin AB’nin kararlarına önem verdiğini söyleyerek, “AB olumlu bir karar verirse bunu memnuniyetle karşılarız. Türkiye son 50 yıldır AB’nin kapısında oyalandırılıyor. Biz her zaman kendi kendine yeten bir ülke olduk. Hiçbir zaman AB’nin katkılarına ya da desteğine muhtaç olmadık, buna ihtiyacımız yok” diye konuştu.

“F-16 İLE İSVEÇ’İN ÜYELİĞİ BİRBİRİNE BAĞLI OLMAMALI”

ABD’nin Türkiye’ye F-16 satışı ile İsveç’in NATO’ya üyeliği konularının birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüp düşünmediğine ilişkin Erdoğan, “Bana göre bağlantı olmamalı. Başkan (Joe) Biden, bu konuda kararı Kongre’nin vereceğini söyledi. Biz de her zaman diyoruz ki bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisimiz var. Yani bu konulara parlamento karar verir. Parlamento bu konuda olumlu bir karar vermezse o zaman bu hususta yapacak bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

“BOB MENENEDEZ, ERDOĞAN’I TANIMIYOR”

Erdoğan, ABD Kongresinde Senatör Bob Menendez gibi isimlerin Yunanistan’ın güvenliği gibi bir dizi konuyu bahane ederek Türkiye’ye F-16 satışına olumsuz yaklaşım sergilemesiyle ilgili ise “Bob Menendez, Türkiye’yi tanımıyor. Öyle görünüyor ki Bob Menendez, Tayyip Erdoğan’ı da tanımıyor” dedi.

Yunanistan ile Türkiye’nin kadim bir dostluğu olduğuna işaret eden Erdoğan, “Menendez’in Türkiye’ye düşmanca bir yaklaşım sergilediği görülüyor ve bizi kendi seçtiği belirli tartışma alanına çekmeye çalışıyor. Ancak bunun bir parçası olmayacağız. Yunanistan’la dostluğumuz onların sandığı gibi değil” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Ukrayna savaşı bağlamında Rusya’ya “AB ve diğer NATO üyeleriyle” aynı düzeyde yaptırım uygulamaması kararına yönelik ABD’nin bazı senatörlerinin eleştirileriyle ilgili ise Erdoğan, “AB üyeleri ne yapıyorsa biz de onu mu yapacağız? Türkiye’nin dünyadaki konumu farklı, AB üye ülkelerinin farklı. Rusya bizim en yakın komşularımızdan biri ve ortak bir tarihimiz var” ifadelerini kullandı.

RUSYA VE SAVAŞ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN YORUM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz Tahıl Girişimi’ni neden tekrar canlandırmadığına ilişkin soruya Erdoğan, “Biz (Putin’in) kendilerinden rica ettik ve onlar 1 milyon ton daha göndereceklerini söylediler” yanıtını verdi.

Erdoğan, Putin’in tahıl ihracatının hemen başlayacağını söylediğini belirterek, gelişmeleri takip ettiklerini dile getirdi.

“Bu sözünü tutacağına dair ona (Putin’e) güveniyor musunuz?” sorusuna karşılık ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Benim (Putin’e) güvenmemem için hiçbir sebep yok. Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. 50 senedir bizi kapısında bekleten AB’dir. Şu anda Batı’ya ne kadar güveniyorsam Rusya’ya da o kadar güveniyorum” yanıtını verdi.

Putin’in tahıl anlaşmasını Ukrayna savaşında avantaj olarak kullandığı ve liderliğine güvenilmeyeceği yönündeki bir soruya da Erdoğan, “Katılmıyorum. Doğal gazımın yarısı Rusya’dan geliyor, bu da demek oluyor ki dayanışma içindeyiz. Ortak adımlar atıyoruz ve savunma sanayisi alanında da işbirliği yapıyoruz. Bunları Rusya ile yapabiliriz” cevabını verdi.

“SAVAŞIN NE ZAMAN BİTECEĞİNİ PUTİN VE ZELENSKİY SÖYLEYECEK”

Erdoğan, Ukrayna savaşı hakkında Putin ile yaptığı görüşmelerle ilgili soru üzerine de,

“Çok açık ve net olmak gerekirse, bu savaşın uzun süreceği ve savaşın bir an önce bitmeyeceği çok açık. Çok umutlu olmak istiyoruz. Sayın Putin de aslında bu savaşın bir an önce bitirilmesinden yana. Ben sadece onun sözlerine göre bunu söylüyorum, Sayın Putin, bu savaşın bir an önce bitirilmesini istiyor. Onun söylediği şey bu ve onun sözlerine inanıyorum” dedi.

Erdoğan, Ukrayna’daki savaşın ne kadar süreceği ve ne zaman biteceğine dair bir takvimden bahsetmenin de mümkün olmayacağını belirterek, “Savaşın ne kadar süreceğini yalnızca iki lider söyleyebilir” dedi.

SUNUCUYU AZARLADI

Sunucunun, Türkiye’nin Rusya’yla mı yoksa ABD’yle mi ilişkisinden daha fazla fayda sağladığına ilişkin sorusuna ise Erdoğan sert yanıt verdi.

Erdoğan, “Yani bu soru bir defa siyasi lidere sorulmaması gereken bir soru. Çünkü benim mümkün olduğu ölçüde siyaset anlayışım, dünya genelindeki her ülkeyle ‘kazan-kazan’ senaryosuna dayalı bir bağlam oluşturmaya dayanıyor. ABD ile nasıl iyi ilişkilere sahipsem aynı şekilde Rusya ile de iyi ilişkilere sahip olacağım. AB üyesi ülkelerle de aynı yaklaşımla ilişkilerimi sürdüreceğim, kazan-kazan anlayışı içerisinde” ifadesini kullandı.

ERDOĞAN: SİZİ BU NİYE BU KADAR İLGİLENDİRİYOR?

Türkiye’de Sedef Kabaş, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi “üst düzey tutuklamalar” bulunduğu savunularak, “Bu kişileri susturmaya mı çalışıyorsunuz? Söz konusu kişilerden tehdit algılıyor musunuz?” sorusu yöneltilen Erdoğan, “Sizi bu niye bu kadar ilgilendiriyor? Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde bu tür kararları yargı verir. Eğer yargı bu yönde bir karar vermişse, o zaman yargının verdiği bu karara saygı duyalım. Ben yargı adına konuşacak durumda değilim. Bahsettiğiniz bu kişi (Kavala) protestoların finansörüydü” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, davalarla ilgili, “Ben onlarla uğraşacak değilim” ifadesini kullandı.

Selahattin Demirtaş’ın terörist olduğunu ve 200’den fazla kişinin ölümüne yol açtığını, bu nedenle yargının bir karar verdiğini belirten Erdoğan, program sunucusunun sözünü kesmesinin ardından, “Kesmeye hakkın yok. Saygı duyacaksın, yargının verdiği karara saygı duyacaksın” dedi.

“SAYGI DUYMAYA MECBURSUNUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Amerikan yargısı yargı da Türkiye’nin yargısı yargı değil mi? Türkiye’nin yargısına da saygı duymaya mecbursunuz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de hapsedildiği öne sürülen gazetecilerle ilgili soruya da Erdoğan gazeteciyi tersleyerek önce, “Türkiye’de kaç gazetecinin tutuklu olduğunu biliyor musun?” diye sordu ve daha sonra, “Eğer teröre destek verdiyseler, onlar terörü destekliyorlarsa, dünyanın neresinde özgürce yaşayabilir veya dolaşabilirler? Bu insanlar terörü destekliyor ve bu kişiler hakkında yargı kararını veriyor” şeklinde cevap verdi.

İlginizi Çekebilir Erdoğan’la fotoğrafa girmek 100 bin dolar

İlginizi Çekebilir İşte Elon Musk'la görüşen Erdoğan'ın rakipleri

İlginizi Çekebilir Üniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti