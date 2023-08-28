Erdoğan-Biden ilişkisi ile ilgili çarpıcı yorum: Türk yetkililer Ankara’nın planını açıkladı

Son dönemde yumuşama adımlarının atıldığı Türkiye-ABD hattıyla ilgili dikkat çekici bir yorum geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve ABD’nin geçen hafta ortak askeri tatbikat yapması sonrasında gözler Ankara-Washington hattında…

En son 7 yıl önce bu kadar büyük çaplı askeri tatbikat düzenleyen Türkiye ile ABD arasındaki yakınlaşmayı mercek altına alan ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, iki ülke hakkında dikkat çekici bir analiz yayınladı.

Haberde, “Bu tatbikat, Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ay için ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme ayarlamaya çalışırken ilişkilerin geliştiğinin bir işareti” yorumu yapıldı. Analizde, her iki ülkenin de uzun soluklu ittifakını yeniden kurmayı hedeflediği belirtilirken Bloomberg’e konuşan üç Türk yetkili de yorumlarda bulundu.

İsmini açıklamayan istemeyen bir Türk yetkili, “Türkiye, gelecek ay Yeni Delhi’de yapılacak G-20 Zirvesi’nde Erdoğan ile ABD Başkanı arasında bir toplantı ayarlamaya çalışıyor” dedi. Türk yetkililer, “Biz bu askeri tatbikatı, Washington’ın Ankara’nın bir NATO müttefiki olarak önemini teyit ettiğinin bir kanıtı olarak görüyoruz” dedi.

Geçen ay Ankara, İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmıştı. Geçen hafta gerçekleşen askeri tatbikatta Türk F-16’ları ve ABD F-18’lerinin yer aldığı ve ikili ilişkilerin gerilemeye başladığı dönemden beri gerçekleşen en büyük askeri tatbikat olduğu belirtildi. Bloomberg, ABD’li yetkililerin Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ı davet ettiğini ve sembolik olarak bir jest yaptığını da aktardı.

Öte yandan ABD’den bir heyetin de Ankara’ya gelerek görüşmelerde bulunduğuna dikkat çekildi.

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