Erdoğan davet etmişti… Almanya’daki Tesla fabrikasında iş kazaları kontrolden çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tesla’nın Avrupa’daki ikinci fabrikasını açması için teklifte bulunduğu Elon Musk'ın başı, Almanya'daki fabrika nedeniyle belada. Binlerce işçinin çalıştığı Berlin yakınındaki Tesla fabrikasında artan iş kazalarına sendikalardan tepki yağıyor.

Sozcu.com.tr

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Tesla'nın Avrupa'daki ikinci fabrikasını Türkiye’de açabileceği konuşulan Elon Musk, Almanya’daki fabrikasında yaşanan iş kazaları nedeniyle tepkilerin hedefinde.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu ay BM toplantıları için gittiği New York’ta Musk'la bir araya gelmiş ve Tesla'nın Avrupa'daki ikinci fabrikası için ABD'li milyarder iş insanını Türkiye'ye yatırıma davet etmişti. Tesla'nın Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, şirketin 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yapmıştı.

Konu gündemdeki yerini korurken Almanya’daki dev Tesla fabrikasında hızla artan iş kazalarına tepkiler büyüyor.

Alman Stern dergisinin haberine göre daha geçen sene açılan Berlin yakınındaki fabrikada çok sayıda işçi asit yanması ve çeşitli kazalar sonucu yaralandı. Fabrikaya bir sene içinde neredeyse 250 defa ambulans çağrıldığı, Alman işçi sendikalarının durumdan çok rahatsız olduğu belirtildi.

Fabrikadaki alüminyum tozu nedeniyle sağlık sorunlarının arttığı, birçok işçinin burun kanaması, öksürük ve baş ağrısı gibi şikayetler yaşadığı ortaya çıktı. Fabrikaya sızan iki Stern muhabiri, içeride işçilere yeterli bilgi ve güvenlik ekipmanı verilmediğini bildirdi.

‘HER AN BİRİ ÖLEBİLİR’

Habere göre bir kişi aldığı yara nedeniyle uzvunu kaybederken bir işçi de üzerine makine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Fabrikada her an bir iş cinayeti yaşanabileceği yönünde endişeler artıyor.

Sendika sözcüsü Dirk Schulze, Tesla’daki yaralanma vakalarının diğer Alman fabrikalarının çok üzerinde olduğuna dikkat çekerek “Bu düzeyde bir kaza sıklığı normal değil. Birilerinin öleceğine yönelik büyük korkum var” dedi.

Binlerce işçinin çalıştığı fabrikada ayda 1 milyon araç üretilmesi hedefleniyor. Tesla bu amaçla temmuz ayında fabrikadaki üretimi artırma planı olduğunu açıklamıştı.

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