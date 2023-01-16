Erdoğan ile Putin arasında kritik Ukrayna görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşı, Suriye ile normalleşme adımlarını ve doğalgaz tedarik sürecini görüştü.

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin telefonda görüştü. Ukrayna’daki son durumun ve Rusya ile esir takasının da ele alındığı görüşmede, Putin’in Noel günü için ateşkes ilanına karşın Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin ateşkesi reddetmesine ilişkin tavırları tartışıldı.

Konuşmada, Rusya’dan gaz tedariki ve Türkiye’de bölgesel bir gaz merkezi oluşturulmasının önceliği konusunda işbirliği yapılması da görüşüldü.

Erdoğan ve Putin görüşmesinde, Türkiye ile Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için yapılan görüşmeler de ele alındı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya ve Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Tahıl koridoru ve amonyak ihracı konularının da değerlendirildiği görüşmede, Rusya tahılının Türkiye’de una çevrilerek ihtiyacı olan Afrika ülkelerine gönderilmesi projesinde somut adımlar masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için Türkiye olarak kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.

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